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前民眾黨不分區立委李貞秀，因國籍爭議與多次失言風波，13日遭中評會決議開除黨籍，並同步失去立委資格；不過事件並未落幕，反而因「金錢換辭職」說法，引發更大爭議，李貞秀與黨主席黃國昌互咬開撕，火藥味濃厚。對此，專欄作家吳崑玉狠酸，秀秀姐如果要的是錢，去青島三館門口騎飛輪，看看能不能騎出個500萬。黨主席黃國昌今（14）日證實，李貞秀曾於4月7日黨內會談中提出，希望以金錢補償剩餘任期內的薪資、租金及相關福利，並以此作為辭去不分區立委的條件，且後續溝通中「多次提及金錢」，黃國昌則強調，他身為黨主席，絕不接受將公職與金錢掛鉤的交換條件。不過，李貞秀隨即強烈反擊，透過社群痛批相關說法是「一派胡言」，並要求黨中央公開完整錄音與中評會補充會議紀錄，以釐清真相，甚至直言「壞人完全不怕毀了民眾黨」，雙方隔空交鋒，火藥味十分濃厚。此事也引來專欄作家吳崑玉高度關注，他在臉書連續發文，以諷刺語氣開酸：「就說，想跟柯文哲勒索金錢，是可忍，孰不可忍！」並進一步戲謔建議，秀秀姐如果要的是錢，那好辦，帶5個小孩去青島三館門口騎飛輪，地上擺個大麻袋，看看能不能騎出個五百萬？