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冷氣不要直接關機！遙控器「按1鍵」超省電

提醒大家關掉冷氣之前一定要檢查「有沒有開防霉功能」

▲部分新型冷氣具備防霉功能，可在關機後自動切換成送風約20分鐘，保持機台內部乾燥。（圖／記者賴禹妡攝）

冷氣防霉、送風功能超重要！日系大廠認證：不洗10年也乾淨

曾有顧客長達10年沒有清洗冷氣，前陣子才終於到家中檢查時，發現機體十分乾淨，完全不需另外花清潔費用

若家中冷氣遙控器沒有「機體防霉」按鈕，改用送風功能也有效

▲清洗冷氣業者「牛妹爸媽冷氣清洗」提到，若家中冷氣遙控器沒有「機體防霉」按鈕，改用送風功能也有效。（示意圖／翻攝自photoAC）

送風功能主要是用來減少機體內部濕氣的累積，通常建議在每次使用冷氣的前後，開啟送風模式運行約30分鐘至1小時。

但若使用「送風功能」可以有效排出冷氣內部濕氣與霉菌，且送風功能只啟動風扇馬達，不啟動壓縮機，耗電量較低。

近年來天氣逐漸轉熱，民眾感受悶熱，南部地區更有機會出現36度以上高溫，不少人早已打開家中冷氣涼爽一番，但近日有民眾提到，冷氣師傅曾教學冷氣使用完畢後，千萬不要直接關機，有網友近日在Threads分享，，表示最近安裝冷氣時，師傅提到冷氣運轉時會產生冷凝水，若直接關機會讓水氣悶在裡面，加上灰塵問題，瞬間讓整台冷氣變成細菌培養皿。部分新型冷氣具備防霉功能，可在關機後自動切換成送風約20分鐘，保持機台內部乾燥；倘若家中是舊型冷氣，也可以手動自動轉成送風模式，並持續吹15分鐘後再關機，其效果是差不多的。留言中還有一名日系冷氣大廠經銷商出面分享，表示冷氣關機後使用防霉或送風功能，看似簡單卻是不少人難以持之以恆的，坦言，讓他驚呼「這麼乾淨，要花這個錢嗎？」倘若家中冷氣沒有防霉功能的民眾也不用太擔心，過去清洗冷氣業者「牛妹爸媽冷氣清洗」提到，；YouTube頻道「空調小教室」冷氣專家老柯亦提醒，可設定運轉送風1小時，並搭配開窗通風，才能達到乾燥機體與減霉的功能。據了解，但日本空調大廠Panasonic在去年5月曾公布數據，針對529位20至60歲的冷氣使用者進行調查，發現有34%的人「幾乎不使用」送風模式，更有39%「完全沒用過」。Panasonic強調，冷氣內部若累積霉菌，這些微生物會隨氣流從出風口排出，長期吸入恐增加過敏性肺炎風險，