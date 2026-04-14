嘉義縣朴子一名蘇姓里長，3月時開車上路遭人檢舉「闖紅燈」，收到罰單之後，讓他忍不住發文抱怨「檢舉達人太多」，並向監理機關提出申訴。沒想到後方車輛的完整行車紀錄器影片曝光，證實里長當下的確有闖紅燈的行為，反倒引爆大批網友怒火。
不滿遭檢舉闖紅燈！里長發文轟檢舉達人
嘉義縣朴子市中正里長蘇俊偉昨（13）日在社群Threads上發文表示：「最近這種正義魔人、檢舉達人真的越來越多，拿著行車紀錄器，看到一點點狀況就檢舉，動不動就說人家闖紅燈，好像全世界只有他最守法」，隨後曬出收到的交通罰單以及申訴內容。
蘇里長在申訴中表示，自己當下經過路口是「接近黃燈變換紅燈時快速通過，前一台車也剛通過，而168縣道的車也都還是靜止狀態」，因此請求行車紀錄影音檔。
最終嘉義區監理所判定仍有違規行為，但檢視違規舉證影片證據之後，將原先的「闖紅燈」改為開罰「紅燈右轉」，罰單金額也變成600元。
雖然罰單金額變少，但蘇里長仍強調：「這種行為，說是在維護正義，不如說是在找麻煩。如果真的這麼有正義感，拜託去考警察，站出來執法，光明正大，大家一定尊重。我當里長20年，看過太多人情世故，什麼是真正為地方好，什麼只是情緒發洩，大家心裡都有數。」
里長違規影片曝光了！網友湧入開罵
蘇里長的抱怨文曝光後，立刻引爆大批網友熱議，更有民眾從申訴單上提供的網址，將後方車輛檢舉行車紀錄影片下載，轉發到貼文下方怒轟里長：「開這鬼樣子原來叫剛紅燈，拜託駕照去剪掉然後辭掉里長職務。闖紅燈非常危險，尤其你又用路肩右側超車，完全沒有尊重前車，是我也會檢舉，然後順便加一條右側超車」。
影片曝光後，也讓大批網友搖頭：「看完影片明顯是闖紅燈，不懂為何還發文抱怨檢舉人」、「這樣開車方式很危險，前車都停了還從路肩闖過去」、「完全就是闖紅燈，怎麼好意思洋洋灑灑寫這麼一大篇」。
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嘉義縣朴子市中正里長蘇俊偉昨（13）日在社群Threads上發文表示：「最近這種正義魔人、檢舉達人真的越來越多，拿著行車紀錄器，看到一點點狀況就檢舉，動不動就說人家闖紅燈，好像全世界只有他最守法」，隨後曬出收到的交通罰單以及申訴內容。
蘇里長在申訴中表示，自己當下經過路口是「接近黃燈變換紅燈時快速通過，前一台車也剛通過，而168縣道的車也都還是靜止狀態」，因此請求行車紀錄影音檔。
雖然罰單金額變少，但蘇里長仍強調：「這種行為，說是在維護正義，不如說是在找麻煩。如果真的這麼有正義感，拜託去考警察，站出來執法，光明正大，大家一定尊重。我當里長20年，看過太多人情世故，什麼是真正為地方好，什麼只是情緒發洩，大家心裡都有數。」
里長違規影片曝光了！網友湧入開罵
蘇里長的抱怨文曝光後，立刻引爆大批網友熱議，更有民眾從申訴單上提供的網址，將後方車輛檢舉行車紀錄影片下載，轉發到貼文下方怒轟里長：「開這鬼樣子原來叫剛紅燈，拜託駕照去剪掉然後辭掉里長職務。闖紅燈非常危險，尤其你又用路肩右側超車，完全沒有尊重前車，是我也會檢舉，然後順便加一條右側超車」。
影片曝光後，也讓大批網友搖頭：「看完影片明顯是闖紅燈，不懂為何還發文抱怨檢舉人」、「這樣開車方式很危險，前車都停了還從路肩闖過去」、「完全就是闖紅燈，怎麼好意思洋洋灑灑寫這麼一大篇」。