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國際麻疹疫情持續 疾管署：前往流行地區前可評估是否要接種MMR疫苗

國內近期新增1例境外移入麻疹病例。疾管署說明，我國今年累計7例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另5例為境外移入病例。而全球麻疹疫情持續，日本近期病例也快速增加，今年至4月1日累計報告197例，為去年同期3倍以上。疾管署發言人曾淑慧說，我國今年累計7例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另5例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度及印尼各1例。全球麻疹疫情持續，亞洲如印尼、印度、越南、馬來西亞、孟加拉、日本、新加坡及哈薩克等國，自去年迄今持續有病例發生，曾淑慧說，其中，日本近期病例快速增加，今年迄4/1累計報告197例，為去年同期3倍以上，分布以東京都、鹿兒島縣為多。印尼今年已逾1萬5千例病例，近期疫情趨緩單週報告病例數由年初近3000例降至約200例，病例仍多；美洲墨西哥疫情嚴峻迄今已逾9千例，瓜地馬拉疫情上升報告逾3,500例，美國逾1700例主要分布於南卡羅來納、猶他、德州。曾淑慧說明，歐洲今年1月共計12國報告173例病例，以義大利、西班牙為多。疾管署已針對印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等9國發布旅遊疫情建議等級第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；另31國列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。疾管署提醒，國際麻疹疫情持續，計畫前往流行地區的民眾，務必提高警覺，出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966年(含)以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。疾管署提到，孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。疾管署呼籲，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新台幣6至30萬元罰鍰。另請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)，加強疑似個案診斷與通報。