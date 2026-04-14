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▲凱銳光電參加台北國際車用電子展，展出一系列車用影音、智慧座艙等產品。（圖╱記者朱永強攝）

AI浪潮來襲，各行各業無一不搭上AI順風車，跟上時代趨勢。車用娛樂系統大廠凱銳光電也跟上風潮，董事長林傳凱今（14）日表示，今年開始已經不只是做車用電子而已，橫跨AI領域，與車用攝影、影像結合，做到AI辨識，目標未來將更多AI應用打入無人機、機器人等產業，走在行業最前端。台北國際車用電子展於今日起至17日南港展覽館盛大登場，凱銳光電參展展出一系列車用影音、智慧座艙等產品。林傳凱直言，今年開始，不會再只專注於車用電子業，「因為真的一直只做車用，然後要養這麼多工廠其實是很辛苦的。」他說，今年主要會開始把一些AI應用放到產品，因此接下來不管是攝影的Vision-based產品，以及AI應用，接下來也希望能投入到不同領域，比如無人機、監測、影像監視等，甚至是機器人等產業，凱銳光電都可以做。他指出，例如目前合作的芯鼎科技，以及神盾集團無人機一條龍解決方案，雖然可能無人機產品量不大，但對凱銳光電而言，這就是一個全新的應用。林傳凱進一步指出，目前凱銳光電正在做的，就是影響結合AI的應用，比如，當汽車駕駛離開車子之後，留下貓咪、小狗或小孩在車內，這時候結合AI的影像辨識就會發現有小孩或毛孩留在車內，就會發出警報簡訊提醒車主，他坦言，美國一年有許多小孩被高溫熱死在汽車內，就沒被發現，造成難以挽回的憾事，因此，今年將推出這項新產品，預計第三季有機會出貨量產。他表示，希望這項新產品今年可以搶攻美國、日本及歐洲市場，會朝After market（售後市場）方向走，和過去公司朝OEM業務的方向不太一樣，也會較快反映出營業額，但「不會說一下子馬上就有很大的單」，不過，先嘗試客戶反應如何，再逐步把產品做更進一步的優化，讓車廠看見成果，再逐步導入車廠。展望今年公司營運，他預期，今年到目前為止，業績還OK，尤其美國市場的業績回穩將會是今年公司主要的成長動能，因此，預估第二季開始，凱銳光電營業額應該會有所成長，目標今年達成獲利「應該不會有太大問題」，只要匯率、以及關稅不要再出現劇烈變化，或是不可控。「車用做久了，可能車用還是會比較熟。」林傳凱強調，現在他也看見很多新興機會，接下來有不同應用可以切入，凱銳光電都會想要嘗試，也剛好公司股東組成結構有各種不同行業在其中，也可以和大家一起合作、交流，他也希望，未來能與不同台廠一起共同打拼，持續開拓國際市場。