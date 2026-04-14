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生華科今（14）日宣布，與國際投資集團旗下GEM YIELD BAHAMAS LIMITED正式簽署財務投資合作備忘錄（MOU），GEM預計提供最高新台幣5億元的策略性投資額度，協助生華科新藥研發、AI藥物開發策略及國際化布局的重要資本支持。Global Emerging Markets（GEM）為另類投資集團，專注新興市場；總部位於盧森堡，並於巴黎、紐約及巴哈馬設有辦公室。GEM已在75個國家完成超過590筆投資交易，其各項投資工具在經營控制程度、風險調整後報酬以及流動性配置上各有不同。GEM旗下的基金家族與多元投資工具，為其本身及合作夥伴提供涵蓋中小型企業管理層收購、上市公司私募投資以及特定創投投資等多元資產配置的投資機會。生華科表示，本次合作不僅反映國際機構投資人對公司創新藥研發能力的高度關注，更看好其結合人工智慧（AI）技術於新藥開發之嶄新策略。公司除聚焦於癌症免疫治療領域外，近來積極展開AI驅動的研發新模式，計畫透過與 CellType 等國際AI團隊之策略合作，運用新一代C2S技術，進行藥物機轉解析與潛在組合療法之系統性探索。在AI驗證下，生華科核心候選藥物於特定免疫微環境條件中展現具潛力之調節能力，支持其「由冷腫瘤轉為熱腫瘤（cold-to-hot tumor）」之免疫治療策略方向，並有機會切入下一世代腫瘤免疫治療（IO 2.0）發展趨勢。此類以AI輔助機制導向之開發模式，亦逐步成為國際藥廠與資本市場關注的焦點。策略性資本引入後，有助於生華科推進臨床開發與AI驅動的新藥探索平台，強化其在全球新藥產業鏈中的競爭定位，並為未來國際合作及商業化機會奠定關鍵基礎。