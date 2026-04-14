我是廣告 請繼續往下閱讀

資深藝人熊海靈（本名熊秀慧）與直播主高鈞鈞（本名高可娣）之間的言論糾紛，經法院審理後有了最新結果。熊海靈因在YouTube發文指稱對方涉及詐騙集團，引發名譽權爭議，高鈞鈞提告求償50萬元精神慰撫金，台北地方法院審理後認定部分言論構成侵權，判決熊應賠償6萬元，全案仍可上訴。判決指出，高鈞鈞主張，自己從事主持及網路直播工作，卻遭熊海靈於2025年8月間在其經營的YouTube頻道發文指稱「惡劣行為何其多」、「自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」等語，內容並非事實，已嚴重損害其名譽，因而提起民事求償。對此，熊海靈辯稱，所謂「惡劣行為何其多」的說法，是基於高鈞鈞過去多次在直播中對她出言不遜，並頻繁提出民、刑事訴訟，且多數結果為駁回或不起訴，她認為對方無端滋擾，相關評論屬於正當意見表達範疇，並未逾越界線。至於「8.4億詐騙集團家族成員」的說法，熊海靈則主張，是參考高鈞鈞舅舅涉及醫美生技吸金案件的判決書，並指出高鈞鈞曾擔任該公司尾牙主持人，因此認為自己已盡合理查證義務，言論並非憑空捏造。不過法院認定，針對「惡劣行為何其多」一語，考量雙方過去確有糾紛，熊海靈的評論仍屬對自身權益的防衛與意見表達，未逾越合理評論範圍，不構成侵權。然而在「詐騙集團家族成員」部分，法院指出，既有判決僅能證明高鈞鈞與涉案人士間存在親屬關係，及曾擔任活動主持，尚不足以推論其知情或參與不法行為。但熊海靈的用語，依一般人理解，已帶有指涉對方涉入詐欺並從中獲利的意涵，且未經充分查證，已逾越言論自由保障範圍，侵害高鈞鈞名譽權。綜合雙方主張與證據，法院最終判決熊海靈須賠償6萬元精神慰撫金，其餘請求則未予支持，全案仍可依法提起上訴。