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台股加權指數今（14）日強勢衝高，盤中最高來到36341.44點，終場以大漲838.83點的氣勢，收在36296.12點，雙雙改寫歷史新高紀錄；護國神山台積電更是全場買盤焦點，尾盤以2055元作收，大漲65元，同樣締造收盤新天價。根據證交所最新公布的鉅額交易資訊，台積電今日盤後更出現每股2185元的超高配對價。根據證交所「鉅額交易日成交資訊」顯示，台積電今日盤後交投極度熱絡，其中最引人注目的是一筆40張的配對交易，成交價格高達 2185 元，單筆總金額達 8740 萬元。回顧台積電盤後鉅額交易的歷史紀錄，史上最高天價是落在3月所創下的2190元，今日出現的 2185 元高價幾乎已逼近歷史頂峰。除了挑戰天價的買盤外，台積電盤後一筆高達 1193張的鉅額交易，以每股2015 元成交。其他成交價落在 2033 元至 2056 元區間的多筆交易。