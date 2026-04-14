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美國與伊朗上週在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，針對停戰進行馬拉松式談判，但最終在濃縮鈾議題未達共識，以破局收場。美國總統川普隨即宣布封鎖荷姆茲海峽，眼見停戰兩周的期限已過了一半。路透提到，美伊雙方有很大可能在本周末進行第二輪會談。根據路透報導，引述五名消息人士說法表示，在美伊兩國最高層級會談未能取得突破後，美國與伊朗的談判團隊可能於本週稍晚返回伊斯蘭馬巴德。報導引述一名參與談判的人士指出，目前尚未確定具體日期，但兩國最早可能在本週末重新返回。伊朗方面則稱，「目前尚未確定具體日期，代表團已將週五至週日的時間預留出來。」美國總統川普在上周二宣布停火兩周，並於四天後於周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行談判，這是美國與伊朗官員十多年來首次直接接觸，也是自1979年伊朗伊斯蘭革命以來層級最高的一次接觸，但最終並未針對停戰一事談妥，雙方在濃縮鈾議題上陷入僵局。路透提到，目前已有一項提案提交給美國與伊朗，建議雙方重新派遣代表恢復談判。兩名了解談判情況的巴基斯坦人士指出，伊斯蘭馬巴德正與雙方就下一輪談判的時間進行溝通，會議很可能在週末舉行，他們將觀察伊朗方面是否接受這項安排。美聯社稍早也報導，美國、伊朗與巴基斯坦正討論新一輪的會談，巴基斯坦外交官員則稱，美伊雙方已同意進行，接下來促成會談的關鍵取決於各方是否要求更換地點。巴基斯坦首都伊斯蘭堡再次被列入討論名單，作為會談舉辦地點。美國官員也表示，日內瓦也是可能的選擇，雖然會談地點和時間尚未確定，也有可能在周四舉行。