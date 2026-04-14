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富邦悍將洋投威戈神（Aaron Wilkerson）開季狀態不理想，防禦率高達6.92，昨（13）日被降下二軍調整，日籍洋投鈴木駿輔今（14）日現身新莊球場，遞補意味濃厚。賽前練習時，鈴木與悍將總教練後藤光尊、執行副領隊林威助深聊，被媒體問到2人聊了些什麼，後藤開玩笑表示，他比較少根筋（ポンコツ），有很多要跟他說。」不過後藤這句話，卻讓翻譯苦惱，不知道該怎麼翻到位，後藤笑說，「因為我們都是日本人的關係，可以用日文進行很細節的溝通，所以一邊跟他溝通，一邊也鼓勵他要繼續努力。」悍將洋投威戈神前3戰拿下1勝2敗，防禦率6.92，投球狀況不盡理想，昨日被降下二軍調整。今日在新莊球場日籍洋投鈴木駿輔全副武裝在牛棚進行練投，升上一軍機會濃厚。鈴木本季在二軍先發3場，拿下1勝，防禦率1.50。雖然悍將還沒公布洋投新註冊人選，但悍將投手教練許銘傑指出，鈴木準備好了，也正常出賽，「今年多一位（外籍）野手，投手這部分要特別小心，要登錄誰要考慮很多，跟總教練討論，先把威克神降二軍，再看二軍誰狀況好。」許銘傑說，鈴木在二軍出賽狀況不錯，「從一開始的準備都算蠻到位的，中間有一點點小不舒服延後了出賽。」此外，育成洋投阿部雄大狀況也不錯，出賽3場、防禦率2.40，但教練團暫時還不打算在一軍啟用，許銘傑說，「要看夏天，畢竟台灣的夏天比較熱，到時候會跟總教練、球團去討論是不是要讓他上來分擔。」賽前練習時，鈴木與總教練後藤光尊、執行副領隊林威助深聊，被問到2人聊了什麼，後藤開玩笑表示，「他比較少根筋（ポンコツ），有很多要跟他說。」後藤此話一出，也讓一旁的翻譯不知道如何將ポンコツ翻成中文。看到媒體一臉疑惑，後藤笑著解釋，「因為我們都是日本人的關係，可以用日文進行很細節的溝通，所以一邊跟他溝通，一邊也鼓勵他要繼續努力。」