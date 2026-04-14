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勞動部長洪申翰近期透露，約千名印度移工可望在年底引進台灣，消息一出引發熱議，有民眾憂心印度性侵案頻傳，恐有治安上的疑慮。對此行政院前政委張景森表示，日本在工作的印度籍人士約3萬1636人，其中技能實習只有1326人，但日本沒有報導印度勞工造成什麼治安問題，反觀煽動者反印度勞工沒有事實根據，連結到性侵，基本上不只是歧視印度人，也是利用台灣婦女的恐懼來獲取政治和媒體聲量，不算是什麼關心婦女安全，而是在操作並愚弄婦女恐怖的低級政客。對於台灣原本在今年底開放千名印度移工，張景森表示，這次來日本旅遊，在京都清水坂冰淇淋店、奈良的餐廳旅館，關西國際機場，都可以看得到印度勞工。查一下厚生勞動省統計，截至 2025年10月底，在日本工作的印度籍人士約3萬1636人，約占全體外國勞工1.2%；相較之下，日本外國勞工總數已超過257萬人。張景森表示，印度勞工的結構很值得注意：主力不是技能實習或低階勞務，而是「專門的、技術的分野」。官方資料顯示，3萬1636名印度籍勞工中，有2萬2067人屬於專門技術類，在「技能實習」的只有1326人。這代表日本的印度籍勞工，整體上更偏向 IT、工程、技術服務、研究、企業專業職，而不是一般社群想像的基層藍領為主。張景森也提到，不過日本近年也確實出現了反外國人、反移民的情緒升高。2025年《路透社》報導指出，右派政黨與社群平台把對外國人的不滿推向主流政治；日本《Times》也提到，網路上曾流傳「大量印度人要湧入日本」之類的錯誤敘事，反映出日本一方面愈來愈依賴外國勞工，另一方面又有明顯的排外焦慮。張景森說，印度勞工顯然不是日本社會崩壞的來源。沒有報導印度勞工造成什麼治安問題。如果印度勞工真的不重視衛生，日本的餐廳不可能使用他們。真正的問題日本和台灣一樣，都面臨勞動力短缺與但社會排外情緒並存。最後張景森批評，煽動者反印度勞工，沒有什麼事實根據。把印度勞工連到性侵，基本上不只是歧視印度人，也是利用台灣婦女的恐懼來獲取政治和媒體聲量，不算是什麼關心婦女安全，「而是在操作並愚弄婦女恐怖的低級政客！」