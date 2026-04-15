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國光生技第三條自動化無菌充填線擴建完成，已經通過食藥署查廠，預計將率先用在今年流感疫苗病毒株變更生產。國光生技業務副總洪岳鵬指出，第三條產線的特色為採用一次性使用的充填套組，大幅降低了GMP量產的生產門檻，可滿足高單價、小批量、多樣化生產需求。國光生技第三條自動化無菌充填線，除了取得台灣食藥署藥品優良製造規範（GMP）認證外，也將陸續申請美國、歐盟GMP，以滿足國際客戶的客製化生產需求。現有的三條產線提供客戶從臨床試驗到商業量產的一站式服務，在爭取國際合作生產更有優勢。由於第一條、第二條產線產能均已滿載，國光擴建第三條自動化無菌充填包裝線，去年11月向衛福部食藥署申請GMP，經食藥署實地查核通過，今年四月初取得GMP。洪岳鵬指出，第三條產線的特色為採用一次性使用的充填套組，，對於單批次、小量生產的臨床試驗批或高單價生物製劑生產，提供最適生產規模的客製化服務，不僅國際客戶有此需求，也有多家國產藥廠接洽合作生產；第三條產線上線後，預估年產能可達400萬劑。除了滿足高單價、小批量及多樣化生產需求外，第三條產線對於提升國光現有產線效率及增加生產排程彈性，也有極大助益。以往國光生產的腸病毒疫苗、破傷風疫苗必須佔用第一、第二條產線，尤其在季節流感疫苗生產旺季時，產線滿載恐造成排擠效應。洪岳鵬指出，第三條產線上線後，可分擔小批次生產工作，將多餘產能釋出服務商業量產客戶，提高生產效率及產能價值。第三條產線上線的第一個任務就是今年公費流感疫苗病毒株變更的小量生產，以如期供應國人秋冬防疫所需的流感疫苗為首要目標。