隨著氣溫逐漸升高，許多民眾已經準備打開冷氣迎接夏天。不過，一開機如果聞到一股悶悶的霉味，可就要特別注意了！家電達人486先生與台電紛紛出面提醒，冷氣在開機前務必做好清潔保養，不僅能讓冷氣「更快冷」，每年還能幫荷包省下約10%的電費。
家電達人486先生指出，冷氣經過一整個冬天未使用，內部非常容易累積灰塵與黴菌，如果沒有先做好清潔保養就直接開機，不僅吹出來的空氣不清新、影響室內空氣品質，更會因為灰塵堵塞導致冷房效果變差，讓耗電量大幅增加。
台電：建議每2週洗濾網
為了達到省電與涼爽的雙重效果，台電建議民眾每2至3週就應定期清洗冷氣濾網。根據台電估算，只要定期清洗濾網，一天大約可省下0.47度電，每年約可省下10%的用電量，同時還能提升空氣品質。
洗濾網兩大NG行為
許多民眾在清洗濾網時常常用錯方法。台電特別點出清洗冷氣濾網的「2大NG行為」，提醒民眾千萬別犯，以免濾網提早報銷：
洗濾網NG行為：大力刷洗
許多人為了洗乾淨會用強力刷具猛力刷洗，但太硬的刷具或太用力都會破壞濾網。台電建議，只要用清水或中性清潔劑，搭配「軟毛刷」輕輕清洗即可，且絕對不可使用化學藥劑或熱水。
洗濾網NG行為：用太陽曬乾
許多長輩喜歡將洗好的濾網拿去曬太陽順便殺菌，但這其實是大忌，台電表示，太陽高溫會讓濾網變形或脆化，大幅縮短使用壽命，台電提醒，正確做法是洗完後用軟布擦乾或放置於陰涼處陰乾後再裝回冷氣。
台電補充，如果住家附近的灰塵較多，可以視情況增加清洗頻率；如果是使用標榜不能水洗的特殊濾網，則建議使用吸塵器進行清潔，或視使用情況直接更換濾網，才能確保冷氣發揮最大的省電與冷房效益。
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台電：建議每2週洗濾網
為了達到省電與涼爽的雙重效果，台電建議民眾每2至3週就應定期清洗冷氣濾網。根據台電估算，只要定期清洗濾網，一天大約可省下0.47度電，每年約可省下10%的用電量，同時還能提升空氣品質。
洗濾網兩大NG行為
許多民眾在清洗濾網時常常用錯方法。台電特別點出清洗冷氣濾網的「2大NG行為」，提醒民眾千萬別犯，以免濾網提早報銷：
洗濾網NG行為：大力刷洗
許多人為了洗乾淨會用強力刷具猛力刷洗，但太硬的刷具或太用力都會破壞濾網。台電建議，只要用清水或中性清潔劑，搭配「軟毛刷」輕輕清洗即可，且絕對不可使用化學藥劑或熱水。
洗濾網NG行為：用太陽曬乾
許多長輩喜歡將洗好的濾網拿去曬太陽順便殺菌，但這其實是大忌，台電表示，太陽高溫會讓濾網變形或脆化，大幅縮短使用壽命，台電提醒，正確做法是洗完後用軟布擦乾或放置於陰涼處陰乾後再裝回冷氣。
台電補充，如果住家附近的灰塵較多，可以視情況增加清洗頻率；如果是使用標榜不能水洗的特殊濾網，則建議使用吸塵器進行清潔，或視使用情況直接更換濾網，才能確保冷氣發揮最大的省電與冷房效益。