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泡泡瑪特「忠孝SOGO店」4/19熄燈！粉絲不意外：去過就不想再去

▲泡泡瑪特「忠孝SOGO店」無預警宣布熄燈，最後營業時間選在4月19日。（圖／POP MART Taiwan﻿臉書）

但多數網友反而感到不意外，提到該間分店門市人員態度極差，更曾遇到店員都聚在一塊聊天，強調去一次就不願再光顧

泡泡瑪特分店爆店員態度差！顧客火大留1星負評

其在Google地圖上僅有2.5顆星，總計有170人給出評價，但以1顆星評價數最多，多數網友都一致提到門市某店員態度不佳，「店面很小不好逛，店員態度差，一直死盯著客人，還會常常告誡客人手不准碰、不准捏」

▲實際查看泡泡瑪特忠孝SOGO店評價，不少顧客都給出1顆星評價，並多次提到店員態度差。（圖／翻攝Google評價）

泡泡瑪特（POP MART）自2022年進軍台灣，以盲盒概念與獨特IP深受台灣消費者喜愛，全台門市快速擴張並設有旗艦店，但，強調「去過一次就不想再去了」。泡泡瑪特台灣官方於13日透過粉專公告，，並在內文感謝曾到場支持的娃友們，強調該分店與粉絲共創許多回憶，提醒民眾趕緊把握最後機會親臨門市。由於公告貼出後，只距離歇業時間6天，部分粉絲不捨留言「生意不好嗎？為什麼要收」、「是不是要換別的地方」；，「北部門市裡，就屬忠孝服務態度最差，真的是把客人當成屬下一樣的在吼，去過一次就不想再去了」、「這家服務態度真的差，然後店員都聚在都在結帳櫃檯聊天」。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看泡泡瑪特忠孝SOGO店評價，、「態度十分跩，把每位客人都當成是賊一樣的死盯，這間店是你開的嗎」。不過仍有少數民眾分享不同消費經歷，表示仍有遇到態度良好又友善的店員。據了解，忠孝SOGO店位於遠東SOGO百貨忠孝館，在大安區精華地段，更是北部是十分重要的經營據點，若結束營業後，附近民眾只改往距離最近的台北三創店購買。至於門市為何歇業，官方目前尚未說明原因。