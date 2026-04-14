我是廣告 請繼續往下閱讀

便當名店疑馬鈴薯沙拉出問題！一票內壢人出現不適症狀

▲上野烤肉飯內壢店也在今（14）日下午發出最新道歉聲明。（圖／上野烤肉飯內壢店）

桃園爆出疑似集體食物中毒事件！昨（13）日晚間陸續有民眾因為嘔吐、腹瀉就醫，醫院通報後發現共通點是食用過內壢「上野烤肉飯」便當，截至目前已經有61人出現腸胃不適症狀者就醫。對此，上野烤肉飯內壢店今（14）日也發出聲明道歉，初步懷疑「」出問題，也強調會全力配合衛生局及相關單位調查。上野烤肉飯是桃園知名連鎖便當店，其中位於忠孝路上的內壢店平時生意極佳，還沒到用餐時間店門口就有大量排隊等待購買便當的人潮，不過，昨（13）日晚間開始有民眾在內壢當地社團發文「有人吃完內壢上野便當嘔吐的嗎？」結果貼文引出大批相同遭遇的民眾，紛紛表示有出現嘔吐、腹瀉的症狀，整個晚上都沒有好，也有人前往就醫，院方也通報衛生局。今（14）日桃園市衛生局啟動食品中毒調查機制，前往上野烤肉飯內壢店稽查，將針對食品製備流程、環境衛生、人員管理及食材保存進行全面查核，也已依法勒令業者暫停營業，以防止風險擴大。截至今（14）日傍晚，已經有多達61人通報，在吃完上野烤肉飯之後，出現腸胃不適症狀。對此，上野烤肉飯內壢店傍晚也在臉書發出道歉聲明，強調全面配合調查並暫停營運，針對原料來源與製作流程進行清查，已將相關樣本送驗，初步懷疑可能與13日供應的「馬鈴薯沙拉」有關，但實際原因仍須等待官方檢驗結果確認。