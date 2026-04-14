日本各地常有極具特色的紀念品，吸引不少遊客購買，近期有一款有「海獸胃線蟲」漂浮的原子筆，因為外觀噁心，引發網友熱議。
這款「海獸胃線蟲」原子筆筆桿是透明容器，裡面有白色絲狀的寄生蟲漂浮、游動，新奇的外觀近期在Threads、X上，吸引不少台日網友熱議，不少人都說：「雖然很噁心但有點想要」、「想要但又不想要」、「要是筆桿破掉就出大事了」。
日本《朝日新聞》曾報導，這款「寄生蟲原子筆」是水產公司「多田水產」製作的紀念品，僅在高知縣須崎市「道之站 水瀨之村須崎」內的分店限定販售，每支1100日圓，在土佐町的總店及線上商店都沒有販售。
多田水產社長多田拓浩表示，這款原子筆大約是從2年前開始販售，他看到有人把從胃中取出寄生蟲放進原子筆裡，就去請教製作方法，心想「我們家應該也辦得到」，於是便開始動手製作，起初只是做來自用，沒有要販售，但製作完成後反應非常好，所以就決定在商店裡販賣。
多田拓浩也說，原子筆的內容物是從鰹魚內臟抓出的「貨真價實」海獸胃線蟲，液體則是酒精，「因此，原子筆的製作數量完全取決於鰹魚的漁獲量。有時一天能做20支，有時也會整整一週都沒辦法製作。」多田水產主要販售烤鰹魚或鰹魚角煮等產品，這正是最常在內臟中發現海獸胃線蟲的魚種之一。
多田社長表示，「希望這款原子筆能成為大眾認識魚類與海獸胃線蟲的契機。說是啟蒙有點誇張，但如果大家能正確地了解並預防海獸胃線蟲，同時享受美味的魚，我會很高興。」
厚生勞動省網站介紹，海獸胃線蟲寄生的魚、貝類死亡後，海獸胃線蟲幼蟲會從內臟移動到肌肉，若購買整條鮮魚，應該在新鮮時儘速去除內臟、目視檢查並去除寄生蟲，但最可靠的方法是在攝氏零下20度環境下冷凍24小時以上，或加熱至攝氏70度以上。僅靠醋、鹽漬、醬油、芥末都無法殺死寄生蟲。
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日本《朝日新聞》曾報導，這款「寄生蟲原子筆」是水產公司「多田水產」製作的紀念品，僅在高知縣須崎市「道之站 水瀨之村須崎」內的分店限定販售，每支1100日圓，在土佐町的總店及線上商店都沒有販售。
多田水產社長多田拓浩表示，這款原子筆大約是從2年前開始販售，他看到有人把從胃中取出寄生蟲放進原子筆裡，就去請教製作方法，心想「我們家應該也辦得到」，於是便開始動手製作，起初只是做來自用，沒有要販售，但製作完成後反應非常好，所以就決定在商店裡販賣。
多田拓浩也說，原子筆的內容物是從鰹魚內臟抓出的「貨真價實」海獸胃線蟲，液體則是酒精，「因此，原子筆的製作數量完全取決於鰹魚的漁獲量。有時一天能做20支，有時也會整整一週都沒辦法製作。」多田水產主要販售烤鰹魚或鰹魚角煮等產品，這正是最常在內臟中發現海獸胃線蟲的魚種之一。
多田社長表示，「希望這款原子筆能成為大眾認識魚類與海獸胃線蟲的契機。說是啟蒙有點誇張，但如果大家能正確地了解並預防海獸胃線蟲，同時享受美味的魚，我會很高興。」
厚生勞動省網站介紹，海獸胃線蟲寄生的魚、貝類死亡後，海獸胃線蟲幼蟲會從內臟移動到肌肉，若購買整條鮮魚，應該在新鮮時儘速去除內臟、目視檢查並去除寄生蟲，但最可靠的方法是在攝氏零下20度環境下冷凍24小時以上，或加熱至攝氏70度以上。僅靠醋、鹽漬、醬油、芥末都無法殺死寄生蟲。