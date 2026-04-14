飛機機內竊盜案件頻傳！泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）近日就傳出，一名中國籍男子因涉嫌在機上竊取同機乘客現金及珠寶，在從寮國飛抵泰國時，就遭到泰國警察逮捕。
綜合The Thaiger等泰媒報導，一名45歲中國籍遊客及其兩名同伴聲稱，他們13日在搭乘從寮國飛往泰國素萬那普機場的泰國航空TG571航班途中，6萬5000泰銖（約台幣6萬4224元）遭竊，他們發現後隨即進行報案。
泰國警方接獲報案之後，隨即帶領警隊，在登機門對下機乘客進行篩查，成功將中國籍鄭姓男子逮捕歸案，並當場搜出與該竊案相關的1萬6020泰銖（約台幣1萬5822元）現金，以及多種其他國家的貨幣。
機組人員也在調查中提供了相關情報，他們先前已標記出一名在飛行過程中，曾被目擊從頭頂行李艙翻動並取走金錢的乘客。警方在對鄭姓男子搜查時，發現了上述現金及額外的外幣。
鄭姓男子在訊問中公認其偷竊行為。據《泰國新聞網》（KhaoSod）報導，他被指控「在飛機或大眾運輸工具上行竊」及「持有贓物罪」，隨後連同證物被移交至素萬那普機場警察局進行法律程序。
國際短程航線信用卡竊案頻傳
除了現金竊盜，泰國移民警察也發布預警，指出短途國際航班上的信用卡竊案有上升趨勢。目前已記錄超過80起此類事件，總損失金額超過800萬泰銖。大多數案件都發生在航程不超過3小時的路線上，犯嫌通常翻動頭頂行李艙內的背包，並在降落後立即透過行動銀行使用盜刷的卡片。
專家建議，搭飛機時務必將信用卡全程保存在隨身衣物口袋中，並開啟銀行APP的卡片控管功能及交易及時通知，手機App交易通知，以確保財務安全。
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泰國警方接獲報案之後，隨即帶領警隊，在登機門對下機乘客進行篩查，成功將中國籍鄭姓男子逮捕歸案，並當場搜出與該竊案相關的1萬6020泰銖（約台幣1萬5822元）現金，以及多種其他國家的貨幣。
機組人員也在調查中提供了相關情報，他們先前已標記出一名在飛行過程中，曾被目擊從頭頂行李艙翻動並取走金錢的乘客。警方在對鄭姓男子搜查時，發現了上述現金及額外的外幣。
鄭姓男子在訊問中公認其偷竊行為。據《泰國新聞網》（KhaoSod）報導，他被指控「在飛機或大眾運輸工具上行竊」及「持有贓物罪」，隨後連同證物被移交至素萬那普機場警察局進行法律程序。
國際短程航線信用卡竊案頻傳
除了現金竊盜，泰國移民警察也發布預警，指出短途國際航班上的信用卡竊案有上升趨勢。目前已記錄超過80起此類事件，總損失金額超過800萬泰銖。大多數案件都發生在航程不超過3小時的路線上，犯嫌通常翻動頭頂行李艙內的背包，並在降落後立即透過行動銀行使用盜刷的卡片。
專家建議，搭飛機時務必將信用卡全程保存在隨身衣物口袋中，並開啟銀行APP的卡片控管功能及交易及時通知，手機App交易通知，以確保財務安全。