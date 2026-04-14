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明天天氣變了 鋒面通過北東有雨

▲周三有一波鋒面通過，結構不是太好，但仍會導致桃園以北、宜蘭全天不定時有局部短暫雨。（圖／中央氣象署）

周五再一波鋒面 周末東北季風擾台

▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）

好天氣將出現變化！中央氣象署表示，明（15）日鋒面通過，桃園以北、宜蘭降雨機率提高，周四（4月16日）鋒面遠離但水氣仍多，周五、周六（4月17日至4月18日）再有鋒面通過、東北季風增強，各地降雨機率提高，周日（4月19日）水氣南移，主要雨區轉往中南部及花東。氣象署預報員林定宜指出，明天有一波鋒面通過，結構不是太好，但仍會導致桃園以北、宜蘭全天不定時有局部短暫雨，竹苗、花東也有零星短暫陣雨，中南部維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。各地早晚低溫21至23度，白天高溫在北部、東半部27至29度，中南部29至31度。林定宜說明，周四鋒面遠離，但水氣仍多，基隆北海岸、中部以北、宜蘭有不定時零星短暫陣雨；周五則有新一波鋒面接近，桃園以北、東半部、竹苗、恆春都有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。周六鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫陣雨，南部平地多雲為主；周日水氣往南移轉，花東、中南部局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭轉為零星短暫陣雨。下周一東北季風減弱，只剩花東有局部短暫陣雨。