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中華職棒富邦悍將洋投威戈神（Aaron Wilkerson）開季狀況不理想，出賽3場拿下1勝2敗，防禦率高達6.92，且累積6次保送，昨（13）日被降下二軍調整。悍將總教練後藤光尊、投手教練許銘傑今（14）日指出，威戈神的控球不夠穩定，後藤希望威戈神此次下二軍能夠找回隨心所欲的控球，「這不只是針對威戈神，其他選手也一樣，每個人一定都有好跟不好的時候。」威戈神是悍將本季首戰先發投手，3月29日對兄弟主投5局失2分，拿下勝投，不過4月5日對桃猿投5局失3分吞下敗投，4月12日先發對雄鷹則是遭到KO，僅投3局就失5分，防禦率是不理想的6.92，昨日悍將宣布異動，將威戈神下放二軍。悍將總教練後藤光尊認為，威克神本來最好的武器就是控球，但上一場的控球似乎不太穩定，可能是調整狀況還沒那麼好，「下二軍的課題，能做到隨心所欲的投球，想投到哪裡就能精準投到哪裡。」後藤指出，隨時都會考慮到選手「最好的狀況」和「最壞的狀況」，「這不只是針對威戈神，其他選手也一樣，每個人一定都有好跟不好的時候。」悍將投手教練許銘傑指出，威戈神的投球少了速差，「這2場丟的感覺球都比較『浮』，所以容易被狙擊。」此外，許銘傑認為，威戈神還沒辦法完全適應台灣主審的好球帶，「就是讓他暫時先冷靜一下，剛好這禮拜也是有規劃讓他丟完休息，剛好遇到這個問題，提早讓他休息。」許銘傑說，威戈神此次下二軍純粹調整，不會改變位置，「我們現在中繼基本上是不缺，他這年紀我也希望他丟先發，這樣對他比較不容易疲勞。讓他休息1、2天，安排二軍的比賽讓他正常出賽，時間到了再做調整。」