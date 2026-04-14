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「當舞台上沒有了演員，我們還能看見靈魂嗎？」繼15週年大展「宇宙寫生—豪華朗機工個展」後，豪華朗機工今年將創作尺度推向全新層級，挑戰大型劇場空間。4月15日至4月19日，全新無人劇場作品《最後一問》在臺中國家歌劇院獨家登場。豪華朗機工表示：「這是一場獻給所有曾是孩子，也終將面對離別的大人們的無人劇場。」豪華朗機工於2010年成立，不斷在視覺藝術與新媒體領域突破界線。談及此次「無人劇場」的挑戰，主創團隊坦言，沒有演員的演出，最大的難關不在於「如何讓機器動」，而在於「如何讓機器擁有靈魂」，豪華朗機工在《最後一問》中試圖以技術，承載人類的「集體記憶」，讓技術不只是工具，而成為情感的載體。本節目亦獲文化部「藝文場館科藝創新計畫」支持，進一步推動科技與劇場語彙的融合與實驗。在沒有真人演員的表演下，舞台主角化為「光球」與兩隻「機械手」。團隊透過極度精密的動作設計，讓一顆光球的移動具備演員的呼吸感，讓機械手臂的動作展露角色的性格。同時，作品亦運用了大量的尖端影像科技，包含4DGS（Gaussian Splatting）技術，精準整合實體光球與虛擬影子的空間呈現，進一步打破視覺邊界。最大的挑戰是讓科技隱形，讓情感浮現，讓觀眾忘記舞台上沒有人，卻感覺到滿滿的生命力。《最後一問》透過一對父女的對話與相處場景，以「生日」為符號串聯。這個作品探問人類對抗「時間流逝的執念」延伸至「我們還能有下一次嗎？」。這是一個關於未來的提問，也是一個關於過去的承諾。即便理性上我們知道生命與關係是循環、死亡是必然，但情感上依然恐懼分離。正是因為知道這是不可逆的循環，那個「明知不可為而為之」的提問，才顯得身為人類最珍貴的特質。