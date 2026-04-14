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來台擔任交換生的澳洲男子蕭雷（Alex Shorey），疑似被台灣女子楊錦屏3度下老鼠藥，導致幾度命懸一線，所幸返回澳洲治療後現已康復，楊女則涉殺人未遂被檢方起訴並求處8年重刑。楊女目前限制出境、出海，因境管期限將屆，台北地院今（14）日裁定延長楊女8個月境管。檢方調查，楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的艾力克斯，對艾有好感，讓艾住進租屋處，但2人並未交往；2023年3月，艾決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，艾喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。蕭雷父親知悉後，來台照護兒子，但仍決定要讓兒子回國，楊錦屏得知後，再度將老鼠藥摻入其飲食，導致他一度病危，送進加護病房治療。2023年4月艾力克斯的母親Julie也抵台，打算安排兒子回國，楊女發現艾力克斯與女老闆的合照，第3度下毒陷害艾力克斯，致艾病情再惡化。後來蕭母到楊女的租屋處收拾兒子的行李時，驚見印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，才發現兒子恐遭下毒，於是報警處理。檢、警搜索楊女租屋處，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，北檢認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴楊女，並求處8年重刑。法院上月11日傳喚艾力克斯及曾照護的艾力克斯護理師作證，下午傳喚蕭里父母作證。開庭結束後，艾力克斯透過律師表示，不希望這樣的事再發生，盼法院對楊女量處適當之刑。楊錦屏目前處於限制出境、出海狀態，不過由於楊女的境管日期即將屆滿，因此台北地院於今日裁定於4月28日，延長楊女的限制出境、出海8個月，本案將於5月27日上午再度開庭。