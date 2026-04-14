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台灣企業目前正面臨對等關稅、中東戰爭，以及大缺工等困境，凱銳光電董事長林傳凱今（14）日直言，他經營公司這一、兩年最辛苦的，是美國總統川普一上任就祭出的關稅，接著又「炸伊朗」，是經營者最不可控的挑戰，如今台灣還面臨越發嚴重的人才斷層，他說，推動內部主管導入AI解決缺工，又怕推不動，成為另一項經營課題。林傳凱今日接受專訪坦言，這一兩年在台灣設工廠，「從零到有」還要管的好，是最辛苦的，但除此之外，另一個最大的挑戰，是川普上任後就推出對等關稅，搞得全世界大亂，之後又和伊朗開戰，他苦笑，「是最不可控的一張wild card（只未知因素）。」他說，像他們這些做生意的經營者，到底要如何因應？還要快速轉變自己的步調，才能追上現在所有的地緣政治局勢變化。林傳凱指出，當初關稅一公布，大家都很辛苦，台商為了躲避關稅，紛紛跑到東南亞設廠，然而，川普也把東南亞也搞亂了，現在大家也不曉得在哪設廠比較好，這對他們來說，是最頭痛的，「因為你不知道他下一步會做什麼事情。」不過，對於關稅、戰爭等地緣風險，他慶幸凱銳光電一直堅定根留台灣，也正因如此，公司並沒有受到太大的衝擊或影響，不過，他說，對凱銳光電有極大衝擊的，是台灣目前生產製造的人才真的十分稀少，箇中原因是早期台商西進中國，不少具有豐富實戰經驗的人才都在中國，甚至留在當地結婚生子，如今回來台灣的人根本不多。他坦言，現在最困難的，就是台灣人才斷層越來越嚴重，且年輕世代對製造業或生產線工作「一點興趣都沒有」，「這是我覺得現在我遇到我覺得比較麻煩，而且我也不知道要怎麼解。」林傳凱也提到，為了解決人才問題，他現在也跟上腳步，用AI來克服此一挑戰，不過，他也說，如何利用AI把生產工作做得更好、效率更高，這些也是經營者新的一大課題，因為企業都會有一種慣性，「我為什麼要用 AI，我明明以前就是這樣做，我就現在也要這樣做。」因此，要讓內部主管、員工做這麼大改變，是現在企業經營者要去推動公司去做的，成為新的一項治理挑戰。然而，這樣的痛點也一定會發生，不過，他強調，企業如果不願意導入AI，或者是不會導入、導入不合，「企業只會越來越辛苦」，因為大家都在進步，大家都要用AI進步，如果不用AI，「那你就會被被遺棄、被淘汰。」