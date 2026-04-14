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美國與伊朗談判破局後，美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，美國海軍封鎖並攔查往來伊朗港口船隻，究竟能達到什麼成效？海事與戰略專家指出，若美軍真的進行全面且有效封鎖，伊朗最快10天、最慢20天，原油產量就得被迫大減。根據《經濟學人》13日報導，以「川普封鎖荷姆茲海峽是一場危險的豪賭」為題指出，川普在轟炸伊朗後未能使伊朗屈服，如今進一步希望透過扼殺伊朗經濟命脈，迫使德黑蘭在談判中讓步，甚至重啟這條關鍵水道。但這一做法也同時迎來風險。報導引述能源數據公司Vortexa分析師塞恩席爾（Ernest Censier）看法表示，伊朗理論上確實面臨危機，他估計，考慮到目前原油儲量，若美軍能夠實施全面且有效的封鎖，伊朗最快10天、最慢20天就會被迫削減原油產量。智庫「布魯金斯學會」學者布魯克斯（Robin Brooks）認為，若伊朗石油出口量崩，將使進口資金缺乏，進一步影響經濟活動，甚至導致貨幣崩盤引發惡性通膨，他認為封鎖荷姆茲能迫使伊朗領袖們回到談判桌。不過，智庫「Bourse & Bazaar Foundation」首席執行官巴特曼格里奇（Esfandyar Batmanghelidj）有不同看法，他認為，伊朗已料想到石油出口受阻的可能性，因在川普第1任期制裁期間，伊朗原油出口曾從2018年的每日220萬桶，降至2020年的每日不到40萬桶。他推測伊朗可能試圖印鈔票、出售位於中國與馬來西亞近海浮式儲油設施約1億桶原油，或從從進口供應商取得非正規管道信貸等方式，或許撐過6個月左右的時間。另一方面，巴特曼格里奇也點出伊朗除了石油之外的兩個弱點，主要糧食小麥有兩成仰賴阿拉伯聯合大公國，玉米則透過波斯灣港口從巴西與烏克蘭進口；更大的食品原物料弱點是黃豆，幾乎所有動物飼料與植物油均仰賴進口黃豆製作，今年3月的價格比起去年同期已上漲110%。英國智庫英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）軍事期刊「皇家聯合研究所學報」主編羅蘭茲（Kevin Rowlands）認為，如果美國打算封鎖，就必須是長期封鎖，只封鎖一週是沒用的。