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台股今（14）日衝破36000點大關，收36296點，創歷史新高，成交量9735億元，然而，上週剛完成合併元富證券的台新證券，卻因系統不堪爆量而傳出當機災情，投資人下單交易異常，還無法刪單，傳出因此產生的錯帳金額超過新台幣一億元，台新證券官方於今日火速出面回應。對於市場瘋傳的破億元錯帳，台新證券表示，確切的錯帳金額在收盤後需要與客戶端進行全面的交叉盤點，才有辦法確認最終數字。台新證券針對系統異常的肇因，坦言主要是因為內部在進行「程式調修」的過程中，處理不夠周全所引發的系統問題。在工程團隊緊急介入處理後，系統已經在今日中午12點15分左右全面恢復正常運作。在投資人最關心的權益受損問題上，台新證券掛保證承諾，對於所有受到系統異常波及的客戶，公司將會主動協助進行必要的錯帳通報程序，並動用一切資源確保客戶的資產得到應有的保障，最後，台新證券也呼籲，若客戶對於今日的交易結果或帳務內容有任何疑慮，請立即透過客服專線，或是直接聯繫所屬的營業員協助確認，公司將傾全力協助客戶釐清所有疑問，確保每一位客戶的權益皆不受任何影響。