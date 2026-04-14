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▲NewJeans和公司ADOR的訴訟在去年敗訴，目前Hanni（中）、Hyein（左二）、Haerin（右下）確定回到公司繼續以NewJeans之名履行合約。（圖／IG@newjeans_official）

韓國人氣女團NewJeans成員Hanni、Haerin（諧潾）與Hyein（惠仁）近日被目擊一同前往丹麥哥本哈根，並且身旁有工作人員隨行，三人突如其來的海外行程，也讓外界推測，是否正在為回歸活動做準備。不過在去年11月、12月三位成員陸續決定歸隊、另一成員Danielle確定離開後，唯一還沒有討論出去留結果的Minji（玟池），至今依然沒有任何相關消息。12日有網友在社群平台發文，表示在丹麥哥本哈根的一間商店內偶遇NewJeans成員的Haerin與Hyein，還附上了現場照片。貼文中提到：「跟Hyein說她真的很漂亮，她一直笑著向我道謝，離開時還特地跟我們打招呼。」親切的互動也掀起網友討論。根據現場粉絲透露，Haerin與Hyein當時與多名工作人員同行，因此看起來並不是單純私人旅遊。尤其Hyein手中還拿著疑似拍攝用的相機設備，更讓外界猜測，很可能是和新作品拍攝有關的行程，正在進行復出前的準備工作。隨後，所屬公司ADOR也向韓媒證實，包含Hanni在內的成員們，確實正在丹麥哥本哈根，並與工作人員一同行動。不過對於是否正在進行拍攝，官方並未進一步說明。事實上，NewJeans自2024年11月起便與ADOR陷入專屬合約糾紛，歷經約一年後，一審判決確認合約仍然有效，成員方面敗訴，先是去年11月Hyein、Haerin宣布回到公司繼續履行合約，12月Hanni也決定回頭，然而成員之間與公司立場並未完全一致，Danielle收到解約通知、Minji則從12月就開始持續討論中，至今仍未有確切結論。