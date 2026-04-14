我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TPBL季後賽晉級形勢圖表。（圖／TPBL提供）

TPBL 2025-26 賽季例行賽進入最後衝刺階段，隨著賽程進入尾聲，各隊晉級季後賽的形勢也日趨明朗。截至4月14日止，桃園雲豹以21勝11敗的戰績暫居龍頭，極大機率成為首支鎖定季後賽席次的球隊；而夢想家、攻城獅、國王與特攻則緊隨其後，聯盟格局仍充滿變數。雲豹目前掌握絕對主動權。只要在接下來的比賽中再取得1勝（累積22勝），即可保底晉級季後賽；若能將勝場數推升至25勝，則可直接宣佈例行賽封王。晉級關鍵點： G114 若能順利取勝，將成為聯盟首支挺進季後賽的隊伍。暫居第二的夢想家同樣處於有利位置，距離晉級季後賽僅差2場勝場。封王機會： 若夢想家剩餘賽事全勝，且雲豹最終戰績不超過24勝，夢想家仍有機會翻盤奪冠。晉級關鍵點： G113與G115若能連勝，即可確定取得季後賽門票。攻城獅目前目標同樣定在「22勝」的晉級安全線。在理論上，若攻城獅能在剩餘賽事打出全勝戰績，且雲豹、夢想家最終勝場數皆低於23勝，攻城獅甚至有機會衝擊例行賽第一。國王雖面臨挑戰，但仍保有直接晉級的生機。若國王能在最後階段打出全勝表現（最終21勝），只要雲豹、夢想家或攻城獅其中一隊在後續賽事失足導致勝場數停留或低於21勝，國王將有機會透過比較勝分差等條件驚險晉級。目前排名稍後的特攻正處於背水一戰。特攻若要直接晉級，前提是剩餘賽事必須全勝（最終20勝），同時還需仰賴夢想家（最終≤20勝）或攻城獅（最終≤19勝）在季末陷入連敗泥淖，晉級形勢較為被動。