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▲網友oceany747（如圖）當年接手小賈斯汀的紫色私人滑板。（圖／網友oceany747授權提供）

▲▼小賈斯汀的私人滑板上還貼有印上他名字「Bieber」的標籤。（圖／網友oceany747授權提供）

美國流行樂天王小賈斯汀（Justin Bieber）12日以一台蘋果筆電站上科切拉音樂節（Coachella）舞台，成了今年最撼動人心的一場表演，一名台灣粉絲分享，2011年前小賈斯汀來台開唱，他因為工作關係見到偶像本人，沒想到，小賈斯汀竟然當場送他自己的私人滑板，此舉連美方工作人員都驚呼：「Oh my god!」網友oceany747在社群平台發文表示，小賈斯汀近日在科切拉的演出，把他瞬間拉回15年前那個不可思議的晚上，那年小賈斯汀來台北小巨蛋舉辦演唱會，身為粉絲的他沒能搶到票，只能看著偶像在桃園機場溜滑板的新聞，後來他到台北W飯店上班，負責將小賈斯汀的行李送進房間。一推開門，網友見到房內擠滿十幾位工作人員，剛結束演唱會、17歲的小賈斯汀站在離他不到3公尺的地方，原PO鼓起勇氣跟偶像說了一句「板子不錯喔」，小賈斯汀抬頭看向網友說「你有來我的演唱會嗎」，原PO無奈笑回：「你的歌我全都會唱，但抱歉，我沒搶到票！」小賈斯汀一聽走向網友，露出誠懇的眼神問：「喜歡我的音樂？你會玩滑板嗎？」說完就把手中的滑板拿給原PO，「拿去吧，這塊滑板送你了！」這時全場工作人員驚聲尖叫，網友當場愣住，訝異地確認「你是認真的嗎？」小賈斯汀點點頭說：「對，收下吧！」網友表示，這件事轟動整間飯店，有一段時間同事見到他都說恭喜，後來甚至有人出價10萬元要買下那塊滑板，原PO說：原PO寫道，該篇貼文累計134萬瀏覽次數，其他網友留言：「哭了...他就是這麼好的一個人」、「這什麼好棒的際遇...麻煩你加在履歷表上好嗎」、「他一直都是善良的人」、「小賈好暖」、「有機會碰面一定要帶著板子去找他，拜託，如果他還記得，這個故事會更神奇跟完整！」小賈斯汀睽違大型舞台4年，上週六晚間擔任2026 科切拉音樂節壓軸表演，主打極簡主義、情懷的演出風格轟動全球，據業界消息，小賈斯汀此次演出的酬勞高達1000萬美元（約3.2億元新台幣），打破由碧昂絲（Beyoncé）保持的紀錄，成為該音樂節史上最高薪的表演者。