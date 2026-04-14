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▲R13凹子底站/C24愛河之心站（逆行）。（圖／高市府捷運局提供）

▲R13凹子底站/C24愛河之心站（順行）。（圖／高市府捷運局提供）

為提升本市大眾運輸轉乘環境品質，高市府捷運局針對夏季高溫酷暑問題，推動「輕軌捷運轉乘路口短期遮陽設施」試辦計畫 。經盤點人流與曝曬程度，捷運局擇定R6凱旋站/C3前鎮之星站轉乘路口、R13凹子底站/C24愛河之心站（順行及逆行兩側）共三處地點作為優先示範點。目前由輕軌營運單位高雄捷運公司積極辦理中，預期透過在轉乘路口增設臨時遮陽設施，為停等紅綠燈的旅客提供更友善、涼爽的遮蔽空間 。本次試辦之遮陽設施，考量與城市景觀融合及交通安全，整體採輕量化構造，外型輕巧且不遮蔽行車號誌標誌等交通設施，兼顧行人遮蔭需求與轉彎車流的駕駛視距。考量南部多變氣候，設施具備易於維護且收摺便利，若遇強風或颱風警報發布時，可由維護人員迅速收合，確保安全。本計畫自114年12月底由副市長林欽榮主持召開「高雄輕軌周邊轉乘遮蔭示範點研商會議」及「研商高雄降溫方案對策及高溫應變」會議，確立跨局處分工與執行方針。捷運局隨即針對「高雄輕軌周邊轉乘遮蔭示範點短期遮陽方案」進行現場會勘，確認示範點設置位置，並於今年3月下旬召開工作計畫書審查會議。全案目前持續推進中，預計將於今年六月中旬完成示範點設施之建置，及時為高雄盛夏期間轉乘的市民提供舒適友善的遮蔭環境。