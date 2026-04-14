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▲東笙集團總經理魏麗慧表示，東笙在台中各大百貨商場都有設櫃，對台中人強勁消費力有信心。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.14)

▲6大品牌分別在三、四樓設櫃位，透過各具特色的空間設計細節，進一步詮釋品牌風格，(圖／記者金武鳳攝，2026.4.14)

▲透過橘白線條展現俐落簡約都會感空間的ORIN，提供一系列星宇航空員工優惠制鞋。(圖／記者金武鳳攝，2026.4.14)

看好台中強勁消費力，百貨女鞋霸主東笙集團Dolce Group，趁著漢神洲際購物廣場開幕，一口氣集結旗下六大品牌同步進駐，提供消費者更多元的一站式選購體驗。今（14）日特別邀請時尚女星鍾瑶擔任一日店長，親自帶逛旗下四大人氣品牌，分享實用穿搭秘笈，為品牌櫃位帶來人氣及買氣。東笙集團總經理魏麗慧說，東笙深耕台灣市場38年，會員總人數超過60萬人，此次同步進駐的品牌多達6個，包括百貨人氣王「MAGY」、都會通勤首選「ORIN」、流行輕奢代表「TAS」、零負評跟鞋「Pineapple Outfitter」、以果凍質感鞋履著稱的「Melissa」與街頭潮流的時尚鞋履品牌「STEVE MADDEN」，全面滿足女性在各種生活場景中的多元穿搭需求。魏麗慧表示，東笙在台中各大百貨商場都有設櫃，對台中人強勁消費力有信心。況且，台中是一個成熟發展城市，消費者消費型態很多元，也都有能力去實踐不同的生活，自然需要不同的消費商品，因此決定6個品牌同步進駐， 提供消費者一站式選購體驗。6大品牌分別在三、四樓設櫃位，透過各具特色的空間設計細節，進一步詮釋品牌風格，例如MAGY以溫潤優雅的紅白色基底，讓消費者自在體驗細膩質感與經典優雅。透過橘白線條展現俐落簡約都會感空間的ORIN，提供一系列星宇航空員工優惠制鞋。此外，TAS以粉色與金色線條營造精緻甜美風格，打造兼具精緻與時尚的輕奢感；Pineapple Outfitter以清爽色彩搭配原木元素，為繼小北門店後，第二家延續全新店裝風格的據點。Melissa以黑白灰為空間基底，強化品牌鮮明識別。STEVE MADDEN則以個性鮮明的街頭風格強化視覺印象，打造充滿潮流張力的購物體驗。時尚女星鍾瑶今日到場擔任一日店長，親自帶逛旗下四品牌櫃位。近年來，她從模特、演員、實境節目主持人到作家，持續展現豐富多變的樣貌，無論俐落幹練或率性自然的造型皆能自在駕馭，今天，她以「一套穿搭、多種風格」為示範主軸，透過更換不同鞋款，現場演繹鞋履如何影響整體造型的風格轉換，展現女性在不同生活場景中的多樣面貌，進一步凸顯鞋履在整體穿搭中的關鍵角色。歡慶台中漢神洲際新門市盛大開幕，各品牌據點同步推出期間限定優惠活動。MAGY、ORIN、TAS自即日起至4/23（四）祭出第二雙9折優惠，消費不限金額，還可參與Lucky Spin扭蛋活動乙次，獎項包含現折300元、100元及品牌萬用清潔小白膏、金屬鞋拔、環保瞬收袋等多項實用周邊商品。此外，Melissa、STEVE MADDEN與Pineapple Outfitter亦聯手推出滿額優惠活動，消費滿3,300元即享現折300元回饋，並加碼多項品牌限定好禮。