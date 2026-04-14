我是廣告 請繼續往下閱讀

一次買 11 種飼料舉辦試吃會！主人驚呼：真的有差

▲狗狗不小心吃到人的食物之後，就很容易產生挑食、不吃飼料的情況。（圖／Pexels）

▲ 11種飼料一字排開畫面超壯觀，這場試吃大會雖然真的找出了狗狗願意吃的飼料，但卻也讓飼主產生疑慮。（圖／翻攝畫面）

▲選購寵物飼料時，可以注意成分表、氣味、觸感等條件，找出最適合狗狗的品項。（圖／Gemini生成）

狗狗不吃飼料該怎麼辦？過來人出招：真的有效

▲ 有曾經遭遇過狗狗挑食的飼主表示，可以執行「定時收飼料」，不久之後狗狗就會改掉挑食壞習慣。（圖／Pexels）

「寵物挑嘴不吃飼料」絕對是許多主人日常生活中最困擾的問題！有飼主遇上狗狗超級挑嘴，平時堅持不吃飼料，讓他決定一次買下 11 種飼料舉辦試吃大會。同時擺在地上後，還真的有幾款成功勾動狗狗食慾，但最終結局揭曉，讓主人堅持：「還是要看好成分表再決定！」近期有大陸飼主在網路上分享家裡狗狗挑食的經驗談。雖然狗狗平時很有活力，但唯一的缺點就是「很挑食」，極度不愛吃乾飼料，一整天下來甘願挨餓也不願吃上一口。主人嘗試過減少給予零食、定時餵食等方法都沒有用，讓他感到相當苦惱。最終主人直接衝到寵物店，一口氣買下 11 種不同品牌的飼料，口味從牛肉、雞肉到蔬菜通通都有。回家之後，他直接把這 11 款飼料分別放在衛生紙上，展開一場專屬於狗狗的試吃會。狗狗起初有一點混亂、搞不清楚狀況，但這陣仗卻成功勾起了牠的好奇心。聞一聞這些飼料後，還真的挑出幾款愛吃的品項，讓主人感動不已，長久以來的挑食困擾終於看見解決的希望。不過，飼主當下也發現，這幾款能勾動狗狗食慾的飼料，很可能是添加了誘食劑，雖然初期能讓狗狗更容易產生食慾，但未來反倒可能讓狗狗變得更加挑食。因此，主人決定還是要仔細查看成分表，研究出最天然、適合狗狗的飼料。很多人家裡的狗狗，在不小心或偷偷吃到人類的食物後，就會開始變得挑嘴，寧願挨餓也不吃乾飼料。過去甚至有飼主看著狗狗挨餓一個月，瘦到肋骨都跑出來了，依然不願意妥協吃飼料。對此，有其他飼主出面分享經驗談。只要狗狗出現挑食的跡象，就可以執行「定時收飼料」的習慣養成。過來人紛紛留言分享自己的成功秘訣，「可以設定一個時間，時間到就把飼料碗拿走，不要一直把飼料擺在那，我花半年才改掉狗狗挑食的毛病」、「我家的紅貴賓也是吃了人類食物不願吃飼料，解決方式是除了只給飼料之外，我還會假裝要把飼料收起來，之後牠就願意吃了」、「放十分鐘不吃就要收掉，因為一直擺著牠們愛吃不吃，是不會珍惜的」。此外，還有另一種方式就是「增加危機感」，可以暫時讓朋友的狗狗來家裡借住幾天，多了其他競爭者，狗狗的護食本能就會被激發，開始主動爭食，進而解決挑食的壞毛病！