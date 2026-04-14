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中華職棒味全龍開季氣勢如虹，10戰拿下7勝，繼1998年、2025年賽季後，隊史第3次開季10戰勝率7成，龍隊總教練葉君璋談到連2年開季前10戰，他直言有「大家一起」比賽的感覺，「去年的話，是有種『那幾個人』在比那10場比賽，這是最大的差別。」至於接下來的比賽該如何維持，葉總直言，繼續維持就好，無須刻意做什麼。龍隊上週作客亞太，以3連勝之姿橫掃獅隊，開季10戰7勝，繼1998年、2025年賽季後，隊史第3次開季10戰勝率7成。龍隊總教練葉君璋表示，「老實講，去年的7勝，前面那些都很驚險的贏，就是靠投手壓低失分贏下來的比賽。我如果沒有記錯，都是投手沒失幾分，但我們也沒得幾分贏球，所以去年的那10場，是覺得很驚險、壓力蠻大的情況之下贏的比賽。」葉總的體感沒有差太多，龍隊去年前10場比數分別是，1：0、3：1贏雄鷹，3：2、11：3、7：0橫掃悍將，1：2、1：4不敵兄弟，15：2、1：5、1：0對獅隊取得2勝1敗，總計10場比賽中就有4場1分差比賽。葉總認為今年的開季10戰7勝，有種無論投打，都是「大家一起」比賽的感覺，「去年的話，是有種『那幾個人』在比那10場比賽，這是最大的差別。」葉總直言，今年牛棚輪替人次多，並不會只有固定的人選登板，「現在選手都成熟，有很多球員可以用，我們就有很多空間。」葉總說，今年前10場比賽，每一位選手都有功勞，「去年可能就是靠幾個人在撐那10場，最大差別應該就是這樣。」至於接下來該如何維持，葉總說，正常打就好，「沒有避免什麼狀況，去年我們也不想掉下來，但就是掉想來，結果怎麼樣就看結果，選手每場都想贏，所也沒什麼好做的。」