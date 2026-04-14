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針對北檢今（14）日指揮調查局北部地區機動工作站兵分12路搜索宏泰人壽大樓，宏泰人壽回應表示，公司一向秉持依法合規經營及公平待客原則，對於司法機關的調查均予以尊重，並全力配合相關程序進行。據了解，這次是北檢接獲金管會告發，認為宏泰人壽2019年處分這兩筆土地的金額疑有低估之虞，涉及《證券交易法》的非常規交易罪，今日指揮北機站持法院核發的搜索票，搜索被告住居所及宏泰人壽公司等12處，另通知宏泰集團林姓高層、宏泰人壽時任魯姓董事長等8名被告及18名證人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，宏泰人壽指出，目前仍屬於偵查階段，相關事實與細節尚待司法機關進一步釐清，公司對未經證實的訊息不予評論，亦呼籲外界避免臆測及過度解讀，以維護調查公正性。宏泰人壽強調，公司恪遵各項法令規範，持續強化公司治理與風險控管機制，整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。同時，宏泰人壽亦將以誠信、專業與負責任態度，妥善因應相關事宜。