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基隆市七堵區驚傳暴力債務糾紛！23歲陳姓女子，因欠債21歲陳男20餘萬元，昨（13）日於新北市三峽遭多人持球棒與徒手瘋狂毆打。陳女事後由21歲陳男帶回基隆住處，卻因傷勢過重昏迷不醒，緊急送醫後診斷為顱內出血，目前術後仍未脫離險境。警方調查發現，陳女積欠陳男20多萬元頻頻拖延不願還錢，且又在外不斷放話陳男出軌引起對方不滿，10日凌晨零時許陳男與其他犯嫌打電話將陳女騙至三峽痛毆，同日下午1時許再強押陳女到明德二路上某社區施虐，前後時間長達3天之久，過程中一行人疑似出手過重竟造成陳女昏迷，昨天下午陳姓主嫌見狀擔心鬧出人命嚇的連忙打119求救。救護人員抵達現場時，發現陳女身體有多處明顯瘀傷，傷勢極其慘烈，除了頭部腫脹出血外，4肢還受有大面積瘀傷，緊急送往醫院後進外科ICU，開顱手術結束後仍昏迷中。基隆市警局第三分局獲報後與刑警大隊組成專案小組，隨即報請地檢署指揮偵辦。專案小組透過監視器與情資布建，精確掌握犯嫌行蹤，在案發後5小時內，分別於基隆及新北三峽等地，強勢拘提包含主嫌在內的8名涉案人（含1名未成年少年）到案，並現場查扣鋁棒等犯案工具。全案訊後，警方依刑法「殺人未遂」及「傷害」等罪嫌，將8名嫌犯移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。