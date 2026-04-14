印度北方邦一名14歲男生被毒蛇咬傷，但家人未即時送醫，反而聽信術士說法，把男孩泡到恆河水中12小時，導致男孩毒素擴散又溺水，不幸身亡。

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綜合印度及中國媒體報導，北方邦阿姆羅哈（Amroha）一名14歲男孩，4月9日被毒蛇咬傷，但家人在術士（tantrik）建議下，並未即時送醫，反而是把男孩浸泡到恆河水中，進行驅魔儀式。

網路瘋傳的影片可以看到，失去意識的男孩被綁在竹筏上，半浸泡在河水中，家屬站在岸邊祈禱，還有許多群眾圍觀。但12小時後，男孩沒有甦醒，家屬才把男孩送往醫院，但男孩已經因毒素擴散加上溺水，不幸身亡。有報導稱，家屬隨後把男孩遺體拋入恆河。

當地社區衛生中心負責人表示若及時送醫，男孩本可以獲救。當地警方稱並未接獲報案，在看到影片瘋傳後，已展開調查。

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物