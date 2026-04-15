2026 年使用牌照稅已於 4 月 1 日正式開徵，許多民眾反映，近期陸續收到汽車稅單，卻遲遲等不到家中的機車稅單，擔心是否漏收而導致罰款。對此，稅務局正式給出解答：「別慌，沒收到是正常的！」除了眾所皆知的電動車外，全台最大宗的「1 類車主」稅額其實也是 0 元，免稅期限與細節一次帶你掌握。

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揭密「稅額0元」的神祕車主：150cc 以下機車族

新竹縣政府稅務局特別說明，根據《使用牌照稅法》規定，並非所有機車都需要繳稅。

  • 免稅標準：排氣量在 150cc（含）以下 的機車，其稅額規定為 0 元。
  • 關鍵細節：因為稅額為 0，稅務機關不會寄發繳款書。如果您家中只有 125cc 或 150cc 的普通重型機車，沒收到稅單是完全合法的，不必急著跑稅務局補發。
▲150cc 以下機車稅額為 0 元，車主若未收到牌照稅單不必慌張；151cc 以上之重機則需在 4 月 30 日前完成繳費。（示意圖／桃園市政府提供）
▲150cc 以下機車稅額為 0 元，車主若未收到牌照稅單不必慌張；151cc 以上之重機則需在 4 月 30 日前完成繳費。（示意圖／桃園市政府提供）
電動車主大確幸：汽機車免稅優惠皆延長至 2030 年

除了小排氣量機車外，政府為推廣綠能，針對「完全以電能為動力」的車輛提供強力優惠，範圍涵蓋了電動汽車與電動機車：

  • 免徵對象：不論是四輪的電動車或二輪的電動機車。
  • 截止日期：免徵使用牌照稅期限已正式延長至 2030 年（民國 119 年）12 月 31 日。
這意味著在未來幾年內，電動車主們不僅能省下油錢，連每年 4 月的牌照稅金也全免。

一張表看懂：誰該繳、誰免繳？

車輛類型 規格 / 排氣量 2026 牌照稅額 是否會收到稅單
一般機車 150cc 以下 $0
大型重機 151cc 以上 依排氣量級距繳納
電動汽車 全馬力（純電） $0 (至2030年底)
電動機車 全馬力（純電） $0 (至2030年底)
自用小客車 燃油車（依排氣量） 依排氣量級距繳納
專家級提醒：4 月免稅不代表「全年免錢」！

主編在此要特別提醒廣大機車族：別把「牌照稅」跟「燃料費」搞混了！很多 125cc 車主看到 4 月不用繳牌照稅就放寬心，但千萬別忘了 7 月份還有一筆「汽車燃料使用費」。而且燃料費已在去年12月底更名為「公路使用養護安全管理費」。電動車的「公路使用養護安全管理費」預計自 2030 年 起正式開徵。

  • 4 月（牌照稅）：150cc 以下免繳。
  • 7 月（燃料費）：150cc 以下還是要繳（約 450~600 元）。
⚠️ 應繳稅者注意！4/30 是最後期限

若您的愛車是 151cc 以上重機或燃油汽車，繳費期限至 4 月 30 日止。若稅單遺失，可至四大超商多媒體機（ibon、FamiPort 等）輸入身分證字號與車號，免手續費補單繳納；也可利用 QR-Code 掃描行動支付，輕鬆完稅。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...