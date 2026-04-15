2026 年使用牌照稅已於 4 月 1 日正式開徵，許多民眾反映，近期陸續收到汽車稅單，卻遲遲等不到家中的機車稅單，擔心是否漏收而導致罰款。對此，稅務局正式給出解答：「別慌，沒收到是正常的！」除了眾所皆知的電動車外，全台最大宗的「1 類車主」稅額其實也是 0 元，免稅期限與細節一次帶你掌握。
揭密「稅額0元」的神祕車主：150cc 以下機車族
新竹縣政府稅務局特別說明，根據《使用牌照稅法》規定，並非所有機車都需要繳稅。
電動車主大確幸：汽機車免稅優惠皆延長至 2030 年
除了小排氣量機車外，政府為推廣綠能，針對「完全以電能為動力」的車輛提供強力優惠，範圍涵蓋了電動汽車與電動機車：
一張表看懂：誰該繳、誰免繳？
專家級提醒：4 月免稅不代表「全年免錢」！
主編在此要特別提醒廣大機車族：別把「牌照稅」跟「燃料費」搞混了！很多 125cc 車主看到 4 月不用繳牌照稅就放寬心，但千萬別忘了 7 月份還有一筆「汽車燃料使用費」。而且燃料費已在去年12月底更名為「公路使用養護安全管理費」。電動車的「公路使用養護安全管理費」預計自 2030 年 起正式開徵。
若您的愛車是 151cc 以上重機或燃油汽車，繳費期限至 4 月 30 日止。若稅單遺失，可至四大超商多媒體機（ibon、FamiPort 等）輸入身分證字號與車號，免手續費補單繳納；也可利用 QR-Code 掃描行動支付，輕鬆完稅。
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新竹縣政府稅務局特別說明，根據《使用牌照稅法》規定，並非所有機車都需要繳稅。
- 免稅標準：排氣量在 150cc（含）以下 的機車，其稅額規定為 0 元。
- 關鍵細節：因為稅額為 0，稅務機關不會寄發繳款書。如果您家中只有 125cc 或 150cc 的普通重型機車，沒收到稅單是完全合法的，不必急著跑稅務局補發。
除了小排氣量機車外，政府為推廣綠能，針對「完全以電能為動力」的車輛提供強力優惠，範圍涵蓋了電動汽車與電動機車：
- 免徵對象：不論是四輪的電動車或二輪的電動機車。
- 截止日期：免徵使用牌照稅期限已正式延長至 2030 年（民國 119 年）12 月 31 日。
一張表看懂：誰該繳、誰免繳？
|車輛類型
|規格 / 排氣量
|2026 牌照稅額
|是否會收到稅單
|一般機車
|150cc 以下
|$0
|否
|大型重機
|151cc 以上
|依排氣量級距繳納
|是
|電動汽車
|全馬力（純電）
|$0 (至2030年底)
|否
|電動機車
|全馬力（純電）
|$0 (至2030年底)
|否
|自用小客車
|燃油車（依排氣量）
|依排氣量級距繳納
|是
主編在此要特別提醒廣大機車族：別把「牌照稅」跟「燃料費」搞混了！很多 125cc 車主看到 4 月不用繳牌照稅就放寬心，但千萬別忘了 7 月份還有一筆「汽車燃料使用費」。而且燃料費已在去年12月底更名為「公路使用養護安全管理費」。電動車的「公路使用養護安全管理費」預計自 2030 年 起正式開徵。
- 4 月（牌照稅）：150cc 以下免繳。
- 7 月（燃料費）：150cc 以下還是要繳（約 450~600 元）。
若您的愛車是 151cc 以上重機或燃油汽車，繳費期限至 4 月 30 日止。若稅單遺失，可至四大超商多媒體機（ibon、FamiPort 等）輸入身分證字號與車號，免手續費補單繳納；也可利用 QR-Code 掃描行動支付，輕鬆完稅。