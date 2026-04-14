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馬英九基金會人事大地震，馬英九開撕跟隨十餘年的親信蕭旭岑，直指其違反財政紀律，對此日前董事會決議成立3人專案小組進行調查，未料調查小組今（14）日聲明表示，馬辦有故意阻擋調查進行之嫌，而當初成立3人小組調查就是希望有一個公正的處置，「遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽！」對於馬英九指控蕭旭岑違反財政紀律，董事會決議成立3人專案小組進行調查，成員包括薛香川、尹啟銘與李德維，而今日3人小組發出聲明表示，馬英九基金會於昨日發表聲明稿指出，「本會今召開第3屆第4次（臨時）董事會」，並發表6點聲明，經查昨天7人董事中僅有1人（即董事長）到場，依法董事會開會不成，但基金會卻假借「董事會」之名，於會後發表聲明，實屬不當。此外，3月27日董事會決議，當天之後任何人未經3人小組同意不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室無視此決議，至今已有數次違規發表有關新聞。第三，昨日是調查小組原定要開調查會議的時間，不是3人小組全員到齊參加董事會，用此魚目混珠的講法，極為不妥；且將臨時董事會時間選在調查小組安排要進行調查時間，有故意阻擋調查進行之嫌。第四，3人小組要求提供的相關資料在昨天開會之前尚未完整提供，僅以會議記錄作為搪塞。第五，蕭王2人所涉事件情節如何，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，成立3人小組調查就是希望有一個公正的處置，「遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽！」