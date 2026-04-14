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勞動部部長洪申翰日前預告，最快將在今年引進首批1000名印度移工，消息一出引發朝野爭議。國民黨立委王鴻薇強烈反對，質疑引進印度移工會引發治安與性犯罪風險，發函要求勞動部考慮中止引進。對此，旅美教授翁達瑞在臉書發文，批評王鴻薇的說法充滿種族歧視且毫無根據，甚至用「性侵島」等誇張言論來恐嚇大眾，根本經不起事實與數據的檢驗。翁達瑞指出，印度是全球最大的勞力輸出國，有超過1800萬人在世界各地工作。他以阿聯酋和新加坡為例，這兩個國家分別引進了400多萬與近40萬的印度移工，但當地並沒有因此出現嚴重的性犯罪問題；他在美國生活的觀察也發現，印度移工舉止溫和，並無威脅感。翁達瑞引用數據說明，印度的性侵通報件數甚至比人口相近的中國還要低。性犯罪的核心問題在於權力不對等，而非特定族群，翁達瑞列舉多位曾因性侵遭判刑的台灣知名人士，這些人多是利用權力優勢犯案，這與移工身分無關。他認為王鴻薇身為國會議員，為了政治攻擊而散播種族偏見與危言聳聽的言論，不僅對移工是公然羞辱，也缺乏理性的論述基礎，這種過度反應對政府決策並無幫助。