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台鐵宜蘭線石城火車站今（14）日下午4時許發生一起嚴重的死傷意外！一名乘客因不明原因在站內遭4032次區間快車撞擊。受此意外影響，台鐵目前維持大里至福隆間單線雙向行駛，部分班次宣布停駛，正值傍晚通勤尖峰時段，東部幹線上下行列車均受到延誤。台鐵公司公告，今（14）日16時05分，於福隆=大里間東正線K37處(石城站)，一名旅客侵入路線遭4032次區間快車撞擊，台鐵立即通知鐵路警察及119至現場處理。根據初步調查與台鐵消息，4032次區間快車由樹林開往花蓮，事故發生後，該次列車乘客已全數由台鐵安排下車轉乘。台鐵宣布4032次區間快車「礁溪至花蓮」區間今日全面停駛。由於事故現場正由鐵路警察進行採證調查，交通調度受限，大里至福隆路段暫時採西正線「單線雙向行駛」，因調度關係，行經該路段的北上及南下對號車、通勤列車均會出現延誤情形。台鐵警方已介入釐清死傷者身分及墜軌原因，確切細節仍待台鐵局進一步說明。