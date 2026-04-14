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宏泰人壽今（14）日下午遭檢調搜索，傳與25億標售2筆淡海新市鎮土地有關，還是由金管會告發。對此，金管會則表示，基於偵查不公開，不便評論。至於宏泰人壽已標得台北101股權部分，金管會說，無關不影響。宏泰人壽隸屬「台灣地王」林堉璘創辦的宏泰集團，原名宏福人壽，2000年發生財務危機後由林堉璘接手納入集團旗下，並改為現在的名稱。據了解，這次引發檢調偵辦的2筆土地，位於新北淡海輕軌V11崁頂站旁邊，靠近新市5路3段及沙崙路口；依據公開觀測站的重大訊息公告，2019年5月14日宏泰人壽董事會決議公開標售新北市淡水區淡海段4、4-1地號不動產，已委託專業機構辦理估價完成，並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售，為公司獲取最大利益。北檢接獲金管會告發，認為宏泰人壽2019年處分這兩筆土地的金額有低估之虞，涉及《證券交易法》的非常規交易罪，今日指揮北機站持法院核發的搜索票，搜索被告住居所及宏泰人壽公司等12處，另通知宏泰集團林姓高層、宏泰人壽時任魯姓董事長等8名被告及18名證人到案說明，目前持續調查釐清中。對於宏泰人壽遭搜索，金管會保險局副局長蔡火炎今日指出，宏泰人壽已向金管會報重大偶發，保險局對此事件已掌握相關狀況，但目前該案由檢調偵查中，不便評論。至於這次搜索是不是金管會告發？蔡火炎謹表示，平常對宏泰人壽都有金融檢查，當中若發現疑似不法、該移送都會移送，但來源不便說明。