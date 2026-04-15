台灣虎航宣布，今天起開賣「冬季航班第一波促銷」，具備尊榮虎資格的會員可於今（15）日透過專屬購票網頁優先購票，主打日本、韓國共有27條單程未稅1199元起；4月16、17日才開放全虎迷搶票，兩梯次都是開放購買2026年10月25日 - 2027年3月27日之間優惠價機位。
虎航表示，此次「冬季航班第一波促銷」活動，涵蓋日本、韓國航線優惠。分兩梯次促銷，其中最優惠即是「尊榮虎VIP」會員，享有今（15）日優先開搶。
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」兩梯次日期：
📍第一梯次：4月15日尊榮虎封館 優先購票
銷售期間：4月15日10:00–23:59
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日
購票連結：官網專屬連結
📍第二梯次：4月16-17日全虎迷開賣
銷售期間：4月16日10:00 – 4月17日23:59
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」27條航線一覽：
📍日本航線：
台北 - 沖繩 1399起
台北 - 大阪 1799起
台北 - 福岡 1799起
台北 - 宮崎 1799起
台北 - 佐賀 1799起
台北 - 岡山 1799起
台北 - 東京(成田) 1899起
台北 - 東京(羽田) 1899起
台北 - 名古屋 1899起
台北 - 小松 1899起
台北 - 仙台 2299起
台北 - 新潟 2299起
台北 - 花卷 2299起
台北 - 札幌 2599起
台北 - 函館 2599起
台中 - 名古屋 1899起
高雄 - 沖繩 1399起
高雄 - 大阪 1799起
高雄 - 福岡 1799起
高雄 - 東京(成田) 1899起
高雄 - 名古屋 1899起
高雄 - 仙台 2299起
高雄 - 札幌 3299起
📍韓國航線：
台北 - 濟州 1199起
台北 - 釜山 1399起
台北 - 仁川 1399起
高雄 - 金浦 1299起
🟡台灣虎航「尊榮虎」是什麼？
Q：我今天有資格可下訂嗎？
很多民眾應該都好奇自己是否有「尊榮虎」資格，事實上，根據台灣虎航官網上面說明，年滿二歲以上就可以免費申請虎航的會員。
會員本人購買並搭乘台灣虎航國際線定期班機 (公關票、員工及親友票、共用班號等無法列入回饋計算)，機票金額 (不含加購託運行李、機上餐點等附加服務，亦不含各地稅金金額及預訂服務費等) 每新台幣100元可累計1點「虎足跡」（ tigerpoints ），滿200元累計2點 tigerpoints 。
Q：怎樣才是台灣虎航的「尊榮虎」？
而「尊榮虎」才能於今天搶訂優惠機票！依程序累計虎足跡且符合升等條件者，台灣虎航將於足跡累計後進行等級審核，180天內累計150點虎足跡可躍升為尊榮虎，180天內新增任何虎足跡可續等，意即若之後180天內無新增足跡，則失去菁英虎資格。通過審核並成功升等，台灣虎航將發送升等通知信至您註冊的帳號，或可登入會員平台檢視目前等級身分。
越捷航空也有機票優惠 輸入優惠碼享8折
越捷航空也宣告推出機票優惠活動，凡預訂 SkyBoss 及 Deluxe 艙等機票，可享最高8折優惠（不含稅金與手續費），適用於全航線。本次優惠即日起至2026年5月1日00:59 止，旅客可透過越捷航空官方網站 或官方App訂票，並輸入優惠碼「VJ20」。本活動共提供1100萬張優惠機票，適用搭乘期間至2026年8月31日。
透過越捷官方網站或手機 App 訂票的旅客，還可獲得「Fly Vietjet, strike gold」抽獎活動一次抽獎機會，有機會贏得一兩999.9 純金（約1.2盎司，37.5 公克）等大獎。
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🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」兩梯次日期：
📍第一梯次：4月15日尊榮虎封館 優先購票
銷售期間：4月15日10:00–23:59
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日
購票連結：官網專屬連結
📍第二梯次：4月16-17日全虎迷開賣
銷售期間：4月16日10:00 – 4月17日23:59
旅遊期間：2026年10月25日 - 2027年3月27日
🟡「台灣虎航冬季航班第一波促銷」27條航線一覽：
📍日本航線：
台北 - 沖繩 1399起
台北 - 大阪 1799起
台北 - 福岡 1799起
台北 - 宮崎 1799起
台北 - 佐賀 1799起
台北 - 岡山 1799起
台北 - 東京(成田) 1899起
台北 - 東京(羽田) 1899起
台北 - 名古屋 1899起
台北 - 小松 1899起
台北 - 仙台 2299起
台北 - 新潟 2299起
台北 - 花卷 2299起
台北 - 札幌 2599起
台北 - 函館 2599起
台中 - 名古屋 1899起
高雄 - 沖繩 1399起
高雄 - 大阪 1799起
高雄 - 福岡 1799起
高雄 - 東京(成田) 1899起
高雄 - 名古屋 1899起
高雄 - 仙台 2299起
高雄 - 札幌 3299起
📍韓國航線：
台北 - 濟州 1199起
台北 - 釜山 1399起
台北 - 仁川 1399起
高雄 - 金浦 1299起
🟡台灣虎航「尊榮虎」是什麼？
Q：我今天有資格可下訂嗎？
很多民眾應該都好奇自己是否有「尊榮虎」資格，事實上，根據台灣虎航官網上面說明，年滿二歲以上就可以免費申請虎航的會員。
會員本人購買並搭乘台灣虎航國際線定期班機 (公關票、員工及親友票、共用班號等無法列入回饋計算)，機票金額 (不含加購託運行李、機上餐點等附加服務，亦不含各地稅金金額及預訂服務費等) 每新台幣100元可累計1點「虎足跡」（ tigerpoints ），滿200元累計2點 tigerpoints 。
Q：怎樣才是台灣虎航的「尊榮虎」？
而「尊榮虎」才能於今天搶訂優惠機票！依程序累計虎足跡且符合升等條件者，台灣虎航將於足跡累計後進行等級審核，180天內累計150點虎足跡可躍升為尊榮虎，180天內新增任何虎足跡可續等，意即若之後180天內無新增足跡，則失去菁英虎資格。通過審核並成功升等，台灣虎航將發送升等通知信至您註冊的帳號，或可登入會員平台檢視目前等級身分。
越捷航空也有機票優惠 輸入優惠碼享8折
越捷航空也宣告推出機票優惠活動，凡預訂 SkyBoss 及 Deluxe 艙等機票，可享最高8折優惠（不含稅金與手續費），適用於全航線。本次優惠即日起至2026年5月1日00:59 止，旅客可透過越捷航空官方網站 或官方App訂票，並輸入優惠碼「VJ20」。本活動共提供1100萬張優惠機票，適用搭乘期間至2026年8月31日。
透過越捷官方網站或手機 App 訂票的旅客，還可獲得「Fly Vietjet, strike gold」抽獎活動一次抽獎機會，有機會贏得一兩999.9 純金（約1.2盎司，37.5 公克）等大獎。