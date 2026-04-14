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效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹「龍之子」徐若熙，預計4月17日先發交手歐力士猛牛，味全龍總教練葉君璋今（14）日表示，徐若熙初登板狀況不錯，但前一場對西武獅時狀況有下降，但這是投手都會遇到的問題，不過不能持續；談到徐若熙下次登板是投1休8，葉總認為這安排很不錯，並指出不是投「越多越好」，而是希望徐若熙每次登板都有「品質」。徐若熙目前在一軍出賽2場，繳出1勝，合計13局僅失1分，防禦率0.69。龍隊總教練葉君璋表示，如果以今年跟去年做比較，徐若熙的變化球有更犀利，「去年他在曲球方面有一點點沒有那麼得心應手，一整年曲球只有幾場還可以。今年目前看起來，包括經典賽或交流賽，我覺得他變化球的掌握算有提升。」葉總表示，投手總是會遇到狀況不如自己所期待的時候，「這對投手來說很正常，總是會遇到。目前2場看下來，第一場（對樂天）狀況特別好，第二場（對西武）的狀況就要小心。」葉總認為，徐若熙對西武的狀況確實沒有初登板對樂天來的好，「這不可以持續，在台灣可能混得過去，在日本就會有一些壓力。」徐若熙下次登板預計是4月17日，等於是投1休8，葉總認為對徐若熙來說是好事，「可以多調整，會影響到他狀況，所以我覺得他們這個安排做得很好。」葉總直言，軟銀會希望徐若熙出賽時是狀況最好的時候，「用越多越好已經不是現在投手安排的模式，怎麼樣的安排可以讓他的每一場比賽、每一局的比賽是有品質的，我覺得他們（軟銀）應該是在考慮這件事情。」葉君璋進一步表示，軟銀的安排，可以讓徐若熙的身體更完整、健康投每一場比賽。