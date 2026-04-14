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▲經濟部產業園區管理局與嘉義縣政府共同舉辦半導體供應鏈招商投資說明會。(圖／記者黃守作攝)

▲產業園區管理局投資服務組組長吳淑芳致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲嘉義縣政府經濟發展處處長李雅萍致詞。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局與嘉義縣政府於今(14)日，在嘉義縣創新學院，舉辦半導體供應鏈招商投資說明會，吸引設備、材料與製造等關鍵環節的半導體企業代表與會，期促使南部科技廊帶加速成形。經濟部產業園區管理局與嘉義縣政府半導體供應鏈招商投資說明會，是由產業園區管理局投資服務組組長吳淑芳與嘉義縣政府經濟發展處處長李雅萍共同主持，有國內設備、材料與製造等關鍵環節的半導體企業代表與會。產業園區管理局投資服務組組長吳淑芳表示，產業園區管理局為因應全球半導體供應鏈重組之趨勢，乃與嘉義縣政府共同舉辦半導體供應鏈招商投資說明會，她說，面對產業用地需求持續升溫，政府積極盤點並釋出多處產業園區資源，而嘉義縣馬稠後園區44.47公頃，以及產業園區管理局所轄包括屏東科技產業園區擴區、高雄軟體園區2期、新市、中埔、北高雄及彰濱等6個園區釋出土地面積約80公頃、辦公室面積5532坪，以提供企業多元投資選項。吳淑芳並表示，此一半導體供應鏈招商投資說明會，以「精準媒合」為策略核心，透過系統化投資環境說明與資源整合，協助企業快速掌握南部布局契機，並縮短評估與決策時程，這不僅展現產業界對南部投資布局的高度關注，也凸顯政府推動產業南向與區域均衡發展的政策方向，為南部科技廊帶注入新一波成長動能。吳淑芳並說，結合屏東科技產業園區擴區所提供的產業空間，南部正逐步形成多點支撐的發展架構，不僅提升供應鏈彈性，也加速產業聚落成形，此次招商投資說明會，除促進企業交流外，亦透過後續投資媒合與專案服務機制，已建立多項潛在合作機會，推動招商成果朝實質落地邁進。嘉義縣政府經濟發展處處長李雅萍則表示，嘉義縣馬稠後園區具備土地充足有44.47公頃，區位優勢及產業相容性高等條件，未來將持續優化投資環境與行政效率，以強化招商吸引力。吳淑芳指出，中央與地方攜手推動的精準媒合策略，正有效提升產業與資源對接效率，並強化我國在全球半導體供應鏈中的關鍵角色，為配合政府大南方新矽谷政策，南部科技廊帶逐步擴展成形，在完整製造基礎、政策支持與區域整合優勢帶動下，未來有望成為支撐我國產業升級與國際競爭力的重要核心。