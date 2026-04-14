范姜彥豐去年10月底控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），日前正式對2人提告侵害配偶權並求償100萬元，士林地院今（14）日首次開庭審理，巧合的是，昨天節目《全明星運動會》紅隊隊員舉辦餐敘，深陷不倫戀風暴的粿粿、王子沒有出席，令人不勝唏噓。
《全明星》紅隊聚會 粿粿、王子沒出席
粿粿為《全明星運動會》第一季至第三季的紅隊經理，與第三季紅隊隊長在該節目相識，怎料，後來兩人越走越近，演變成婚外情醜聞。吳心緹昨天在臉書分享《全明星》紅隊聚會的大合照，包括成員王家梁、房思瑜、席惟倫、晏柔中等人都有出席，而領隊江宏傑、隊長王子和經理粿粿則缺席。
吳心緹寫下：「𝐆𝐨𝐑𝐞𝐝（隊名）小小合體！每次聊到運動會時期還是會熱血沸騰，好想知道現在還跑不跑得動！」貼文發布後引發熱議，網友表示：「懷念那些時候」、「好喜歡紅隊！」也有人酸：「怎麼沒有草啊粿？」
粿王律師承諾賠償 范姜彥豐：尊重司法
關於今天的開庭結果，粿粿、王子的委任律師在庭上表示「全部認諾」，意即承認范姜彥豐的訴求，同意賠償范姜彥豐求償的100萬元，不過希望屆時不要公開判決書，但范姜彥豐方面不同意此要求。范姜彥豐今天下午親自出庭，粿粿和王子則未現身，由律師代表出席。
范姜彥豐庭後受訪表示，自己尊重司法，強調兩人破壞家庭，他要守護家人並爭取應得權利，全案將於4月28日下午宣判。
資料來源：吳心緹臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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粿粿為《全明星運動會》第一季至第三季的紅隊經理，與第三季紅隊隊長在該節目相識，怎料，後來兩人越走越近，演變成婚外情醜聞。吳心緹昨天在臉書分享《全明星》紅隊聚會的大合照，包括成員王家梁、房思瑜、席惟倫、晏柔中等人都有出席，而領隊江宏傑、隊長王子和經理粿粿則缺席。
吳心緹寫下：「𝐆𝐨𝐑𝐞𝐝（隊名）小小合體！每次聊到運動會時期還是會熱血沸騰，好想知道現在還跑不跑得動！」貼文發布後引發熱議，網友表示：「懷念那些時候」、「好喜歡紅隊！」也有人酸：「怎麼沒有草啊粿？」
關於今天的開庭結果，粿粿、王子的委任律師在庭上表示「全部認諾」，意即承認范姜彥豐的訴求，同意賠償范姜彥豐求償的100萬元，不過希望屆時不要公開判決書，但范姜彥豐方面不同意此要求。范姜彥豐今天下午親自出庭，粿粿和王子則未現身，由律師代表出席。
范姜彥豐庭後受訪表示，自己尊重司法，強調兩人破壞家庭，他要守護家人並爭取應得權利，全案將於4月28日下午宣判。
資料來源：吳心緹臉書
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