韓國天團BIGBANG在台灣時間13日，登上科切拉音樂節舞台掀起熱烈討論，然而除了精彩的表演和青春回憶殺歌單以外，成員太陽卻意外因撞臉黃仁勳成為話題。網路上迷因瘋傳，甚至釣出本人親自無奈回應，就連隊友G-Dragon都忍不住按讚看戲。

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太陽被迷因釣出　連GD也看到了！

有迷因帳號在科切拉舞台結束後，發布一張拼圖，借用電影《蜘蛛人》的經典梗，幽默比對太陽與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的造型，文中還幽默寫下：「抱歉了，太陽...」為認錯人道歉。

貼文PO出後，不僅迅速獲得超過12萬個讚，更意外釣出太陽本人在底下留言，他現身留言區簡短地回應：「嘿...」，簡單一個字語帶無奈又好笑，連隊友 G-Dragon（權志龍）也來按讚，沒有錯過成員的迷因！

▲太陽看到被說像黃仁勳，無言回應：「嘿...」，而愛海巡的GD也沒有錯過，走過路過還留下一個愛心。（圖／IG@9gag ）
▲太陽看到被說像黃仁勳，無言回應：「嘿...」，而愛海巡的GD也沒有錯過，走過路過還留下一個愛心。（圖／IG@9gag ）
太陽科切拉超帥表演！結果被說像黃仁勳

BIGBANG在科切拉音樂節帶來超精彩的演出，然而太陽的造型卻下許多網友大歪樓，一頭俐落白金短髮搭配全黑皮衣亮相，被不少人直指神似黃仁勳，甚至有人笑稱：「還以為在看科技發表會！」

事實上，自從太陽染了白髮後，因為常常搭配皮衣造型，因此一直被台灣網友說「撞臉黃仁勳」，沒想到如今隨著科切拉的熱潮，成為國際等級迷因，甚至連本人和隊友都看到了，讓網友笑翻。


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尤露珉編輯記者

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