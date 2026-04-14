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台新證券與元富證券在4月6日正式合併，4月7日出現交易系統異常，今（14）日又傳出下單不成功、重複下單等情事。對此，金管會表示，初步了解2次系統異常原因不同，前次是大量客戶登入，導致回應緩慢，影響帳務查詢功能，今日則是中後台帳務回報系統異常，造成重複下單情況，若投資人權益因此受損，台新證券須承擔責任，後續也將依證交所實地查核結果，依情節輕重給予相對處置。金管會證期局副局長黃厚銘指出，因為台新證跟元富證合併之後，使用元富證的中、後台系統，所以在4月7日合併當日，在大量台新證券客戶首次登入及查詢時，系統回應緩慢，導致所有客戶登入及帳務查詢出現異常。至於今日台新證券再度通報電子交易平台成交回報異常，黃厚銘說，經了解是台新證的中後台帳務回報系統異常，投資人無法收到成交訊息或顯示交易異常，導致投資人重複委託成交，在公司已經及時處理，在中午12點17分恢復正常運作。同時，台新證也將以申報錯帳方式處理，今日下午2點開始辦理錯帳資料的申報輸入，證期局已請證交所督導確實申報。此外，金管會已要求證交所赴台新證券進行實地查核，了解系統異常的確切原因及影響程度，後續將根據證交所的查核報告，分析原因及影響程度，依情節輕重給予相對的處置或裁罰。對於投資人權益損失部分，黃厚銘指出，依錯帳相關規定很明確，若有損失，有金融消費保護法保障，可先申訴，有爭議交金融評議中心處理，投資人保護中心也可代為處理。