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▲我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」，國際旅客來台觀光旅遊，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包，就可在全台標示有「TWQR」商店及夜市消費付款，4月底日客持PayPay就可掃碼付款。（圖／記者顏真真攝）

國際旅客來台也可以掃碼支付！財金公司今（14）日宣布，「TWQR Inbound」服務已正式啟用，國際旅客來台旅遊，不需再苦惱換匯、找零問題，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包，就可在全台標有「TWQR」商店、夜市掃碼付款，首波串聯日本PayPay和新加坡NETS，4月底日本旅客就能搶先使用。財金公司董事長林國良強調，TWQR將串聯台灣觀光最後一哩路，未來LINE Pay也會加入，也規畫串聯東南亞、港澳支付系統，讓每一位來到台灣的旅客，都能像在自己國家一樣方便消費。財金公司是由財政部、中央銀行及公民營金融機構共同出資，主要負責全台跨行交易轉接、結算及金融科技基礎設施。像是ATM自動化服務、台灣Pay等。「TWQR」則是由財金公司推動的「台灣共通支付標準」，整合銀行與電子支付機構的QR Code。根據觀光署統計資料，2025年來台旅客總人數已達到857萬人次，年成長了9%，其中台、日、星三國地理位置鄰近，不僅是重要的經貿合作夥伴，民間的交流互動更是無比密切，日本更是來台旅客數量最多的國家。財金公司、銀行公會及電支公會今日協同首波來台的日本PayPay、新加坡NETS境外合作夥伴，啟用「TWQR Inbound」服務，宣告我國QRCode共通支付標準「TWQR」，不僅已整合國內銀行、電支機構2大支付體系，即日起也與日本、新加坡國際錢包攜手合作，啟動「全球支付 匯聚台灣」的嶄新局面。「TWQR Inbound」服務的啟用，也象徵我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」。財金公司董事長林國良表示，過去，國際旅客來台，常面臨換匯不便、小額支付困難的問題，但從今天開始，情況將徹底改變，隨著「TWQR Inbound」服務啟用，未來國際旅客來台，只需要掃碼，說走就走，不只是單純支付功能的開通，更是台灣、日本、新加坡等鄰近國家，數位金融服務合作的重要里程碑。首波上線也展現「支付國家隊」的堅強實力，集結25家「TWQR」收單金融機構共襄盛舉，包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、上海銀行、陽信銀行、元大銀行、玉山銀行、基隆二信、淡水一信、台中二信、彰化六信、花蓮二信等金融機構，以及全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、街口支付等電支機構，還有即將上線的台新銀行與農金資訊，齊心推動全台超過40萬家TWQR特約商店共同響應，大街小巷都能掃。此外，今年4月底，在日本市占率超過6成、用戶數突破7300萬的行動支付龍頭「PayPay」也將率先導入，預計4月底上線，屆時，廣大的日本用戶來台，可以直接在全台逾40萬家標示「TWQR」的商店掃碼支付。緊接著新加坡國家級支付網路NETS也將接力上線，支援超過1100萬的星國用戶來台使用，為我國商家帶來了極為可觀的「新客」與商機。日本PayPay副社長安田正道也提到，去年日本來台灣旅遊的遊客達到150萬人次，台灣是繼韓國和美國之後，排名第3的旅遊人氣景點，這次合作，不僅有助於台灣無現金支付普及，提升日本旅客來台的旅遊體驗，也能更進一步促成更多日本旅客來台觀光。