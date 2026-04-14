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國民黨立院黨團發出甲級動員令，要在5月19日發起總統彈劾案投票，整整提前一個月宣布，立委林俊憲認為時機點很巧妙，依照慣例黨團動員通常會在一週前發布，但此次卻提前近一個月，且在席次結構下，彈劾案幾乎不可能通過，國民黨目的恐怕不單純。彈劾總統需達三分之二立委同意，以目前國會席次，即便藍白陣營全數動員，票數仍不足，林俊憲分析國民黨此舉並非著眼於結果，而是另有目的，關鍵在彈劾案的時間點與國際局勢連動，美國總統川普預計於5月14日到15日訪中與習近平會面，台灣議題勢必成為會談焦點，而北京在談判桌上除了軍事與經濟實力，也重視敘事操作，若此時台灣內部出現政治動盪，將有利中方對外塑造「台灣對總統的不滿，問題來自台灣內部」，只要台灣內部越混亂，國際社會就越難介入。林俊憲指出，國民黨提前發動彈劾，重點不在通過與否，而是透過時間讓議題發酵、放大內部對立，一個原本注定不會通過的彈劾案，在此刻就有了新的功能，進而影響國際觀感。他強調，台灣越顯混亂，「某些人」在談判桌上的操作空間就越大，直言這才是國民黨提出總統彈劾案的真正目的。