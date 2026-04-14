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▲有「隱世廚神」稱譽的鄭錦富（富哥），為漢來名人坊洲際店，設計以陳皮入菜的四道限定菜色，四月底前獨家開賣。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.14)

▲鄭錦富主廚以「歲月陳韻」為靈感，設計四道陳皮入饌限定菜色，圖為老陳皮雪花牛肉餅。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.14)

▲名人坊進駐漢神洲際，今日開幕即吸引大批舊雨新知前來搶鮮。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.14)

台中漢神洲際購物廣場亮點之一，就是引進超過50家人氣餐飲品牌，打造台中美食新據點。其中，漢來美食旗下4大人氣品牌，除了全台最難訂位自助餐廳島語將於7月開幕外，漢來名人坊、漢來上海湯包及全新蔬食品牌樂蔬已同步進駐。名人坊知名主廚鄭錦富，為此特別以「十年陳皮」入菜，端出四道限定菜色，即日起至四月底限時獨家開賣，向隅會搥心肝。漢來名人坊源自香港米其林星級品牌，2015年由漢來美食餐飲集團取得香港名人坊獨家代理權，並聘請有「隱世廚神」稱譽的鄭錦富（富哥）主廚來台掌舵，在高雄開出首間餐廳後，迅速在台灣餐飲市場建立口碑，目前全台有5家分店，在台灣高端粵菜市場穩站一席之地。事實上，漢來名人坊在台中新光店已累積相當多客群，這次為了在漢神洲際設立新據點，特別增設燒臘部門，帶來深受北部饕客喜愛的招牌料理「京式片皮鴨」，為新店增添新亮點。「京式片皮鴨」嚴選肉質粉嫩細緻的宜蘭櫻桃鴨，經十餘種中藥材與辛香料醃製入味，刷上秘製糖水後風乾，再以精準火候烘烤至外皮酥脆、肉質細嫩多汁，最後搭配手工桿製餅皮與特製鴨醬一同享用，層次豐富且口感細膩，為不少企業宴客與商務聚餐指名的人氣料理，也為台中饕客帶來更完整的粵菜與燒臘餐飲體驗。歡慶台中漢神洲際店開幕，鄭錦富主廚特別以「歲月陳韻」為靈感，設計四道陳皮入饌限定菜色，包括「花膠原只陳皮湯」、「老陳皮雪花牛肉餅」、「陳皮頭菜煮銀鱈魚」與「老陳皮銀耳燉雪梨」，即日起至4月30日於台中漢神洲際店獨家販售。鄭錦富說，好的陳皮素有「一兩陳皮一兩金」之稱，歷經時間陳化後，香氣醇厚、韻味悠長，不僅提升料理層次，也被認為有助於促進消化、開胃生津與調整體質。漢來名人坊透過粵菜講究的食補理念，將養生與美味結合，體現「吃是最好的保養」的飲食哲學。開幕期間，4月14日至4月30日內用單筆消費滿3,000元，即贈500元抵用券乙張。漢來美食集團旗下人氣排隊名店漢來上海湯包，同步進駐台中漢神洲際購物廣場。品牌延續細緻講究的中式餐飲風格，主打現撖薄皮、湯汁飽滿的小籠湯包，搭配川、滬經典開胃小點與中式小炒，另有蝦肉生煎湯包、排骨蛋炒飯與川香口水雞等人氣料理，提供層次豐富的用餐選擇。即日起至5月13日，內用單筆滿1,000元即贈100元餐飲抵用券，憑百貨消費發票點用湯包，還可加碼享蒜香雞翅等優惠。