我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國泰世華銀行4月10日網銀及App出現異常，金管會用說明可能是「負載平衡器」。（圖／金管會提供）

國泰世華銀行網路銀行及App上周五（4/10）出現異常，金管會今（14）日表示，原因還在調查當中，但不是駭客及鉅額交易，可能是系統負載平衡器出了問題，導致CPU峰值使用率達99%，交易緩慢，業者也收到400多件客訴，金管會跟評議中心也有收到申訴，業者也在當下通報重大偶發，要求在4月21日前交調查報告，並首要保障客戶權益。所謂的「負載平衡器」大部分用在多個伺服器、網路連結之間，有效分配傳入的網路流量的軟硬體，防止單一伺服器過載、最佳化資源，如果碰到伺服器故障，流量會自動導向正常節點，一旦負載平衡器故障，功能失效，導致無法對外服務。國泰世華銀行網銀及App系統是在4月10日上午出現異常，用戶無法順利登入網銀及App，轉帳、換匯等功能出現嚴重卡頓，並顯示「目前使用人數較多」提示，得排隊等待進入系統，國泰世華銀也啟動緊急處置，陸續修復完成，並採分流方式提供用戶使用。至於什麼原因造成系統異常？金管會銀行局副局長王允中今日表示，由於客戶登入網銀後，會透過負載平台到資訊雲中台，中台會初步處理，再看是否有其他需求傳送到後台，國泰世華銀行了解後，認為這次出問題可能在負載平衡器，使得原本可以作分流的平台使用上達到極限，出現等排隊進入系統的情況。雖然沒到完全當機，但王允中說，很多交易發生延遲，根據國泰世華銀行統計，影響時間自4月10日上午9時31分到下午2時30分恢復正常，期間交易仍在進行，只是交易成功率約在7成多到9成多，受影響包括換匯與交割等，銀行也有妥適處理，金管會也要求銀行首要是保障客戶權益，若客戶權益受到損害，銀行一定要極盡所能來為客戶處理。王允中指出，國泰世華銀行在事情發生當下就已向金管會通報重大偶發，目前持續釐清原因中，並要求在4月21日前交調查報告，國泰世華銀行也會盡快更新負載平衡設備，避免再度出錯。至於APP異常的影響範圍，王允中說，這部分較難估算，不過，國泰世華銀行有收到400多件客訴，也透過公告緊急讓用戶了解狀況、以減緩影響，而金管會與評議中心也有收到申訴，都會再來處理。