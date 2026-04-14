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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣重砲林安可，今（14）日交手歐力士猛牛隊，第2打席從經典賽國手曾谷龍平手中敲安，第3打席再敲出二壘安打，總計此役4打數敲出2安打，打擊率上升至2成45，這是林安可旅日後，首度單場敲出雙安。不過西武隊終場以1：5不敵歐力士隊，排名太平洋聯盟第5位。林安可12日對羅德隊敲出再見全壘打，是他日職生涯首轟。今日作客大阪交手歐力士隊，林安可扛先發第7棒、指定打擊，2局上首打席遭到歐力士隊先發投手曾谷龍平的三振，4局上第2打席林安可把握一、二壘得點圈有人的機會，鎖定首球，敲出右外野安打，助西武隊攻佔滿壘。6局上第3打席，林安可在0好2壞球數領先的情況下，鎖定歐力士第2任投手横山楓的內角低滑球，敲出左外野二壘安打，8局上第4打席被歐力士第4任投手椋木蓮三振。終場西武隊以1：5不敵歐力士隊，林安可總計此役4打數敲出2支安打，是他日職生涯首次雙安，打擊率上升至2成45。此役除了林安可有雙安表現，西武隊開路先鋒桑原將志單場4打數4安打，打擊率上升至3成02，捕手古賀悠斗此役也敲出2安，打擊率上升至2成78。西武隊先發投手隅田知一郎先發5局失5分，吞下本季首敗，歐力士隊先發投手曾谷龍平主投5局失1分，拿下本季首勝。